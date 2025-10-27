Thứ Hai, 27/10/2025
Chính quyền - đoàn thể

Xây dựng báo cáo, đánh giá, đề xuất phân cấp, ủy quyền trước ngày 15/11/2025

VINH ANH 27/10/2025 08:02

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đánh giá việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong phạm vi quản lý từ ngày 1/7/2025 cho đến nay.

Trên cơ sở đó, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền, phân định thẩm quyền; xác định rõ những nội dung còn chồng chéo, bất cập hoặc chưa được quy định; chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và khả thi trong tổ chức thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc bất cập phải kịp thời đề xuất phương án xử lý dứt điểm, bảo đảm phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Về việc xây dựng báo cáo, đánh giá, đề xuất phân cấp, ủy quyền trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành tổng hợp các nội dung đã phân cấp, ủy quyền thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; đánh giá kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; công tác tập huấn, hướng dẫn và cơ chế kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực từ sau ngày 1/7/2025; các giải pháp, kiến nghị, đề xuất (về thể chế, tổ chức thực hiện, nguồn lực...) để triển khai có hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND các phường, xã báo cáo đánh giá tác động đối với việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của địa phương từ ngày 1/7/2025 cho đến nay; các giải pháp, kiến nghị đề xuất để triển khai có hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, đánh giá, đề xuất và gửi báo cáo về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 15/11/2025.

(0) Bình luận
      Xây dựng báo cáo, đánh giá, đề xuất phân cấp, ủy quyền trước ngày 15/11/2025

