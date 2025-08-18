Chính quyền - đoàn thể Vận động nhân dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” Thực hiện hiệu quả các giải pháp vận động nhân dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung triển khai nhằm góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ hai, từ phải qua) nói chuyện với già làng, người có uy tín vùng dân tộc thiểu thiểu số và miền núi. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phát huy vai trò người uy tín

Dù chỉ bước qua tuổi 42, nhưng ông Hồ Văn Thống, người có uy tín tại thôn 2 (xã Trà Cang cũ, nay là Trà Tập) luôn được biết đến với hành trình vượt qua nghèo khó, trở thành điển hình giúp đỡ người dân phát triển kinh tế.

Từ một người đi làm đổi công để lấy giống sâm Ngọc Linh về trồng, chỉ sau vài năm miệt mài thay đổi số phận, gia đình ông Thống đã có trong tay 4.000 gốc sâm Ngọc Linh 1-7 tuổi và hơn 4.000 gốc quế Trà My. Tự mình vượt qua khó nghèo, ông Thống cùng một số hộ dân có điều kiện trong làng quyết tâm thay đổi tư duy mới cho cộng đồng, giúp đỡ hộ khó khăn biết làm ăn kinh tế.

“Hàng chục hộ gia đình ở làng được tôi giúp đỡ, thông qua mô hình đổi công lấy giống sâm Ngọc Linh về trồng. Tranh thủ những ngày rảnh rỗi, tôi đến tận vườn sâm của các hộ, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc sâm. Nhờ vậy, nhiều hộ đã bước đầu có vườn sâm để mở hướng làm ăn, tiếp tục xoay vòng hỗ trợ người khó khăn hơn cùng thoát nghèo”, ông Thống chia sẻ.

Ở miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng, câu chuyện nêu gương của già làng, người có uy tín luôn tạo sự tác động mạnh mẽ đến tư duy và nhận thức của người dân trong thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” tại cộng đồng địa phương.

Ông Bhriu Pố, người có uy tín ở thôn Arớh, xã Tây Giang được nhiều người mệnh danh là “Vua ba kích” ở Trường Sơn. Không cam chịu nghèo khó, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, vợ chồng ông dắt díu nhau lên rừng hình thành nên mô hình kinh tế vườn đầu tiên ở miền núi. Bắt đầu từ ba kích tím, sau đó mở rộng sang một số loại dược liệu dưới tán rừng.

“Phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm thì mới mong xóa được nghèo. Từ suy nghĩ đó, tôi tự mình quy hoạch đất vườn để trồng ba kích và học hỏi thêm kỹ thuật từ sách báo. Từ 100 cây ba kích giống được trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay tôi có hơn 1,3ha vườn dược liệu, giúp thu nhập của gia đình mỗi năm ổn định”, ông Bhriu Pố chia sẻ.

Câu chuyện của ông Bhriu Pố và ông Hồ Văn Thống chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền tây xứ Quảng. Nêu gương người uy tín, rất nhiều phong trào hiến đất mở đường, chia sẻ sinh kế, giúp nhau vượt qua hoạn nạn… được triển khai tổ chức, giúp người miền núi ngày càng sống đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, xã hội.

Thay đổi "nếp nghĩ, cách làm"

Trước khi hợp nhất, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam (cũ) có diện tích tự nhiên chiếm 74,06% diện tích toàn tỉnh, dân số chiếm 20,1% dân số toàn tỉnh, là nơi sinh sống của 24 thành phần dân tộc thiểu số. So với mặt bằng chung, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển vẫn còn chậm, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn khá cao…

Ông Nguyễn Bằng, người có uy tín dân tộc Cơ Tu cho rằng, giải pháp vận động đối với con người vùng núi thay đổi cách nghĩ, cách làm, cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên, đó là truyền thông vận động bà con vùng núi cho con, em đi học, không bỏ học; vận động người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn về nghề nông lâm nghiệp, dịch vụ. Đồng thời bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; vay vốn thực hiện các dự án sản xuất, dự án liên kết sản xuất nông lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)...

Thực hiện Đề án số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (nay là Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng) đã phát động cuộc vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 10 nội dung thay đổi "nếp nghĩ" và 10 nội dung thay đổi "cách làm" trong cộng đồng địa phương.

Phương thức tuyên truyền là làm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số chuyển nhận thức cũ sang nhận thức mới theo chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đó là việc thay đổi biện pháp, cách thức tác động để làm thay đổi những thói quen, cách làm cũ không mang lại hiệu quả cao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cho biết, Mặt trận sẽ chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí, khát vọng tự lực phát triển kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tập trung nhân rộng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” gắn với phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò quan trọng của người có uy tín tiếp tục là chỗ dựa của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng...