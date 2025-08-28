Thế giới Văn hóa thanh toán số tại Indonesia ĐNO - Tại Indonesia, thanh toán số (kỹ thuật số) phát triển vượt ra ngoài việc áp dụng công nghệ đơn thuần, trở thành một phần của sự chuyển đổi văn hóa rộng lớn hơn, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Các kênh thanh toán số tại Indonesia. Ảnh: Theasianbanker

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang chứng kiến ​​sự chuyển đổi nhanh chóng trong lĩnh vực tài chính. Thanh toán số đi đầu trong cuộc cách mạng này.

Theo Ngân hàng Indonesia (BI), khối lượng giao dịch QRIS tăng 163% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 7/2025, trong khi BI-FAST xử lý 414,6 triệu giao dịch, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị đạt 1 triệu tỷ rupiah. Để so sánh, con số này gần bằng một nửa tổng giao dịch thẻ hằng năm của Indonesia.

Sự chuyển đổi này không chỉ giới hạn ở người dân thành thị. Nhờ các chương trình như QRIS Tuntas (QRIS Tarik Tunai, Transfer và Setor Tunai) và cơ sở hạ tầng được mở rộng từ hệ thống ngân hàng và công ty công nghệ tài chính, các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa đang đón nhận tài chính kỹ thuật số một cách thuận lợi. Cạnh đó, thanh toán số tại Indonesia cũng phổ biến với các ví điện tử như GoPay, OVO, DANA, ShopeePay và LinkAja.

Các nền tảng trên tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hằng ngày của thế hệ trẻ am hiểu công nghệ di động, thúc đẩy hòa nhập tài chính và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Indonesia, đồng thời cho phép các giao dịch xuyên biên giới trong các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó chú trọng nhiều hơn đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để tăng cường cơ hội cho thương mại điện tử phát triển, thúc đẩy thanh toán số, kích thích tăng trưởng kinh tế của “xứ sở vạn đảo”.

Giới trẻ Indonesia đặc biệt ưa chuộng thanh toán số. Ảnh: Asliri.id

Theo Jakarta Post, để đảm bảo thành công lâu dài của các hệ thống thanh toán số, hệ thống phải minh bạch, an toàn và toàn diện. Trong tương lai, thanh toán bằng giọng nói, xác thực sinh trắc học và tài chính nhúng có thể sớm trở thành xu hướng chủ đạo. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo sự thay đổi mới luôn có diện mạo và không bỏ sót bất kỳ ai.

Là quốc gia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 280 triệu người, Indonesia mang đến những cơ hội to lớn cho thương mại điện tử và thanh toán số. Theo InCorp Indonesia, thị trường thương mại điện tử Indonesia đạt 58,43 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo tăng lên 95,84 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 10,40% trong giai đoạn 2024 - 2029. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng internet cao.