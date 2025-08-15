Thế giới Indonesia tăng gấp đôi số lượng sân bay quốc tế Indonesia, “xứ sở vạn đảo” với hơn 17.000 hòn đảo, mở rộng đáng kể số lượng sân bay quốc tế nhằm tạo điều kiện cho du khách có thể dễ dàng tiếp cận và khám phá các vùng xa xôi của đất nước.

Hành khách tại sân bay Sultan Iskandar Muda của Indonesia. Ảnh: Getty Images

Ngày 12/8 vừa qua, Chính phủ Indonesia công nhận 40 sân bay đạt chuẩn quốc tế, tăng từ 22 sân bay trước đó, bao gồm tại tỉnh Đông Java đông dân cư và địa điểm công nghiệp chiến lược như vịnh Weda và khu công nghiệp Morowali quy mô lớn của châu Á ở Trung Sulawesi.

Hai địa điểm này kỳ vọng chứng kiến bùng nổ lưu lượng giao thông quốc tế do tầm quan trọng về kinh tế bởi nổi tiếng là trung tâm sản xuất niken, loại khoáng sản quan trọng cho ngành công nghiệp toàn cầu như sản xuất pin xe điện. Indonesia đặt mục tiêu thu hút nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư hơn đến các khu vực giàu khoáng sản quan trọng như vậy.

Quyết định mở rộng sân bay quốc tế là một phần trong chiến lược của Chính phủ Indonesia nhằm tăng cường kết nối trong nước, giảm bớt gánh nặng cho các sân bay quốc tế chính vốn thường xuyên quá tải, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch. “Xứ sở vạn đảo” đồng thời kỳ vọng cải thiện trải nghiệm du lịch tổng thể cho du khách, dù đến thăm đất nước với mục đích giải trí hay công tác.

Để bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế, ông Lukman F. Laisa, Tổng Cục trưởng hàng không dân dụng Indonesia cho biết các sân bay đang gấp rút cải thiện theo tiêu chuẩn quốc tế từ thủ tục nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ quốc tế đến đảm bảo sự thoải mái cho hành khách, đảm bảo trải nghiệm liền mạch khi đến Indonesia. Tất cả yếu tố này đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành về an toàn, an ninh hàng không cũng như chất lượng dịch vụ.

Dòng khách du lịch và doanh nhân đổ về dự kiến tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp địa phương, từ dịch vụ lưu trú, bán lẻ đến vận tải và hậu cần. Sự phát triển cơ sở hạ tầng cũng tạo ra việc làm, cải thiện dịch vụ địa phương và thu hút đầu tư hơn nữa.

Khi ngày càng nhiều du khách quốc tế đến, nhu cầu về khách sạn, nhà hàng và tour du lịch có hướng dẫn viên sẽ tăng, dẫn đến một nền kinh tế đa dạng hơn và giúp giảm nghèo ở một số khu vực kém phát triển của Indonesia.

Trang travelandtourworld cho rằng, bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi và ít được biết đến, Indonesia sẽ thu hút nhiều du khách hơn đến những nơi ngoài các điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Jakarta và Yogyakarta.

Điều này cho phép du khách trải nghiệm di sản văn hóa phong phú, vẻ đẹp thiên nhiên và hệ sinh thái đa dạng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch của Indonesia trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ví như, du khách quan tâm đến du lịch sinh thái giờ đây có thể ghé thăm đảo Sulawesi, nơi nổi tiếng với động vật hoang dã và văn hóa bản địa. Sumatra và Papua, nơi có hang động tuyệt đẹp cũng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn với những người yêu thiên nhiên.

Theo thống kê, Indonesia thu hút 13,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm ngoái (tăng 18,8% so năm 2023), nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm trước đại dịch Covid-19 với 16,11 triệu lượt khách năm 2019. Indonesia đặt mục tiêu thu hút khoảng 14,6 - 16 triệu lượt du khách nước ngoài vào năm nay.