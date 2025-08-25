Giảm nghèo - An sinh Về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát: Đa dạng nguồn lực Thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đà Nẵng là câu chuyện của sự đồng lòng, chung tay từ nhiều nguồn lực. Đặc biệt, nguồn vốn từ các kênh xã hội hóa của Mặt trận và nguồn tín dụng ưu đãi đã trở thành bệ đỡ vững chắc, giúp nhiều hộ nghèo xây dựng mái ấm và ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi một trường hợp được hỗ trợ sửa chữa nhà tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (cũ). Ảnh: TÂM ĐAN

Động lực từ nguồn tín dụng

Đằng sau mỗi căn nhà mới được xây dựng là câu chuyện về những giấc mơ thành hiện thực, và nguồn vốn tín dụng chính là một trong những động lực quan trọng.

Năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để ưu tiên bổ sung vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Điển hình là 50 tỷ đồng từ ngân sách địa phương đã được dành riêng để thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhờ đó, chỉ trong hơn ba tháng (từ 7/5 đến 15/8/2025), ngân hàng đã giải ngân 51,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.385 hộ dân vay vốn để xây mới và sửa chữa nhà.

Trong số này, có 119 hộ gia đình chính sách được vay 4 tỷ đồng - một sự tri ân ý nghĩa đối với những cống hiến của họ.

Trước đó, thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về tín dụng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố cũng đã giải ngân 115,4 tỷ đồng cho gần 2.300 hộ, trong đó 1.125 hộ đã có thể cải tạo, sửa chữa lại mái ấm của mình.

Nhờ những chính sách linh hoạt như lãi suất thấp, mức vay phù hợp, thời gian vay dài hạn và thủ tục đơn giản, nguồn vốn tín dụng không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có được một ngôi nhà kiên cố, an toàn mà còn tạo động lực mạnh mẽ để họ ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Cầu nối” của mặt trận

Trong thành công của chương trình xóa nhà tạm, không thể không nhắc đến vai trò kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang giải ngân cho người dân vay vốn xóa nhà tạm. Ảnh: HIỀN THÚY

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã ra lời kêu gọi, và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp cho đến các tổ chức tôn giáo và cả người Việt Nam ở nước ngoài.

Những tình cảm và tấm lòng sẻ chia ấy đã biến thành hành động thiết thực. Đến nay, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp trên toàn thành phố đã vận động được hơn 145 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này, đã có 3.564 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, góp phần mang lại cuộc sống ổn định, an toàn cho hàng nghìn hộ gia đình.

Không chỉ là những con số tiền mặt, truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Mặt trận cơ sở đã phối hợp vận động được hơn 6.181 ngày công, cùng với hàng trăm nghìn viên gạch, hàng chục khối cát… để giúp người dân xây nhà.

Từ nguồn quỹ vận động, Ủy ban MTTQ thành phố còn hỗ trợ xây mới 10 căn nhà trị giá 600 triệu đồng cho các hộ nghèo tại xã Ea Lê, tỉnh Đắk Lắk (cũ), thể hiện tinh thần sẻ chia không giới hạn.

Đặc biệt, công tác giám sát cũng được chú trọng, với 11 đoàn được thành lập để đảm bảo mọi sự hỗ trợ đến đúng người, đúng việc.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2021 - 2024, Quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước đây đã vận động hơn 385 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 6.200 nhà đại đoàn kết. Hàng chục nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.