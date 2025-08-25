Giảm nghèo - An sinh Về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát: Lực lượng vũ trang giúp dân xóa nhà tạm Tham gia hàng nghìn ngày công, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kinh phí, vật liệu… là những phần việc thiết thực được lực lượng quân đội, công an thành phố triển khai, góp phần quan trọng để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Hòa Vang phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 K02 - Bộ Công an khởi công xây nhà mới cho hộ nghèo. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Những mái ấm bình yên

Những ngày này, khi nghe tin bão số 5 có ảnh hưởng đến địa bàn Đà Nẵng, gia đình ông Đinh Văn Lành (thôn 3, xã Trà Tân) không còn nơm nớp lo sợ, chuẩn bị đồ đạc đi tránh trú như những năm trước. Bởi, gia đình đã có căn nhà mới kiên cố từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và lực lượng công an.

Ông Lành chia sẻ, căn nhà cũ xuống cấp, xập xệ nhưng dành dụm mãi vẫn không đủ để xây lại. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình ông đối ứng thêm 40 triệu đồng để xây căn nhà rộng 43m2. Niềm hạnh phúc lớn nhất là suốt 50 ngày thi công, các chiến sĩ công an và thanh niên địa phương đã cùng ăn, cùng ở, cùng giúp gia đình vận chuyển vật liệu, xây nhà.

“Chúng tôi chỉ thuê 3 thợ xây, còn phần lớn nhân công là chiến sĩ công an và thanh niên địa phương hỗ trợ. Nhờ đó, tiến độ thi công rất nhanh mà không tốn kém nhiều chi phí. Có nhà mới, gia đình không quên sự quan tâm, đồng hành của chính quyền, lực lượng công an và thanh niên tình nguyện. Đây là động lực để gia đình siêng năng làm lụng, lo cho con cái ăn học và vươn lên thoát nghèo”, ông Lành nói.

Theo kế hoạch dân vận, Công an thành phố Đà Nẵng nhận nhiệm vụ hỗ trợ xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát. Từ tháng 3, Công an thành phố chỉ đạo Ban Thanh niên thành lập các đội hình tình nguyện, triển khai 40 đợt ra quân tại Phước Chánh, Phước Năng, Bến Hiên, Sông Vàng, Trà Tân, Trà Liên. Gần 1.200 lượt đoàn viên thanh niên công an tham gia, đóng góp gần 3.000 ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí nhân công cho các hộ.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, Công an thành phố còn huy động nguồn lực xã hội hóa gần 300 triệu đồng hỗ trợ thêm kinh phí; kết nối doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vật liệu, vận tải để mua nguyên liệu giá gốc và vận chuyển miễn phí. Đồng thời huy động công an xã, thanh niên địa phương hỗ trợ nhân lực. Đến nay, 40/40 căn nhà hoàn thành vượt tiến độ, bàn giao kịp thời cho các hộ vào đầu tháng 8.

Ngoài ra, những năm qua, Công an thành phố tích cực triển khai hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 19/8”, “Mái nhà bình yên” để xây dựng và sửa chữa 31 căn nhà cho gia đình khó khăn, người già neo đơn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Trong năm 2025, Công an thành phố phối hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ xây mới 50 căn, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/ căn.

Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao nhà mới cho hộ nghèo xã Trà Tân. Ảnh: CTV

Tinh thần bộ đội cụ Hồ

Đồng hành cùng địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 3 ngày lương, đẩy mạnh tiết kiệm để tạo nguồn lực hỗ trợ xây nhà cho dân. Đồng thời, huy động lực lượng tham gia hàng nghìn ngày công; huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn.

Theo các kế hoạch dân vận, Bộ CHQS thành phố đã và đang hỗ trợ xây dựng 89 nhà. Trong đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố là đơn vị tích cực thực hiện, với nhiều cách làm thiết thực hỗ trợ xóa nhà tạm ở tuyến biên giới. Đến nay, BĐBP thành phố hoàn thành 23 căn, đang triển khai 13 căn.

Ngoài ra, BĐBP thành phố còn phối hợp với các địa phương vận động kinh phí, sửa chữa 12 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, với 413 ngày công của cán bộ, chiến sĩ; kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 66 căn nhà, tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng.

Tại xã Hùng Sơn, gần 1 năm qua, Đồn Biên phòng Tr’Hy vận động xây dựng 8 căn nhà cho hộ dân vùng biên, trị giá 520 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn đóng góp hàng trăm ngày công dựng nhà, san nền, vận chuyển vật liệu, góp phần giúp địa phương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025.

Còn tại địa bàn xã biên giới Đắc Pring, Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tổ chức 5 đợt công tác, huy động 75 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp hơn 200 ngày công xây dựng nhà ở cho dân. Ngoài ra, đơn vị còn vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng 9 căn trong năm 2024 và 6 căn trong năm 2025.

“Không chỉ dừng lại ở việc trao mái ấm, việc chung tay xóa nhà tạm giúp người dân an cư lạc nghiệp, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”, Trung tá Nguyễn Sỹ Danh chia sẻ.