Chính trị Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển mới ĐNO - Ngày 28/10, tại Đà Nẵng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ 12 với chủ đề: “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và kinh nghiệm của Lào”.

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bài học lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: XUÂN HẬU

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Kikeo Khaykhamphithoune làm trưởng đoàn.

Dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà lý luận và chuyên gia hai nước.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ vinh dự khi Đà Nẵng được chọn đăng cai Hội thảo lý luận lần thứ 12, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác lý luận giữa hai Đảng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: XUÂN HẬU

Bí thư Thành ủy cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, mở ra không gian phát triển mới.

Chia sẻ tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hướng đến xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hội thảo là cơ hội quý báu để các nhà lý luận, chuyên gia đầu ngành của hai nước cùng trao đổi, rút ra bài học kinh nghiệm, củng cố cơ sở lý luận cho công tác đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn tới.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa thời sự sâu sắc, thể hiện mối quan tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá của thời kỳ mới.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: XUÂN HẬU

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam sớm nhận thức rõ yêu cầu tất yếu phải đổi mới bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quá trình cải cách tổ chức bộ máy hiện nay được xem là cuộc “cách mạng chưa từng có”. Ở Trung ương, nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể được hợp nhất, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ; bộ máy Chính phủ từ 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Ở địa phương, 63 tỉnh, thành phố được sắp xếp còn 34 đơn vị hành chính; bãi bỏ cấp quận, huyện, hình thành mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời giảm hơn 6.700 đơn vị hành chính cấp xã.

Đặc biệt, lần đầu tiên tất cả bí thư tỉnh ủy, thành ủy không là người địa phương, thể hiện bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, góp phần tăng cường tính khách quan và nâng cao chất lượng lãnh đạo.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cải cách bộ máy không chỉ là việc cắt giảm đầu mối, mà còn là bước chuyển có tầm nhìn chiến lược, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiện đại, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Quá trình này đòi hỏi đổi mới đồng bộ công tác cán bộ, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền hợp lý.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng hội thảo sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tạo động lực để hai nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.

Các phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: XUÂN HẬU

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune khẳng định, hội thảo lý luận giữa hai Đảng là diễn đàn quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bài học thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào nhấn mạnh, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn kiên định quan điểm về công tác tổ chức, thường xuyên kiện toàn tổ chức của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Quá trình đổi mới bộ máy nhà nước của Lào hướng tới mục tiêu tinh gọn, vững mạnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả quản lý hành chính.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, cần thực hiện thận trọng, bài bản, bảo đảm tính khoa học và phù hợp thực tiễn. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm củng cố nền dân chủ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên tinh thần hữu nghị đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào mong muốn hai Đảng tiếp tục trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu sâu sắc hơn để hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vì hòa bình, hợp tác và phồn vinh chung của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẬU

Tại hội thảo, đại biểu hai bên trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị; chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, bài học từ việc tổ chức mô hình chính quyền hai cấp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng.

Các ý kiến, tham luận tại hội thảo góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng, củng cố cơ sở khoa học cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở mỗi nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.