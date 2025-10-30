Thứ Năm, 30/10/2025
Võ sĩ Taekwondo Đà Nẵng thắng một trận tại giải thế giới

PHI NÔNG 30/10/2025 09:42

Ngày 29/10, võ sĩ Taekwondo Đà Nẵng Trần Thị Ánh Tuyết kết thúc Giải vô địch Taekwondo thế giới năm 2025 với một trận thắng.

Giải diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 23 đến 30/10. Trong số 10 gương mặt hàng đầu của Taekwondo Việt Nam góp mặt, Trần Thị Ánh Tuyết là đại diện duy nhất của Đà Nẵng.

Thi đấu nội dung đối kháng hạng cân 57kg nữ, Trần Thị Ánh Tuyết gặp đối thủ Zaira Paulina Salgado (Mexico) ở trận đầu tiên. Võ sĩ Đà Nẵng thi đấu đầy nỗ lực để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 (6/3, 0/8, 14/4). Trong trận thứ 2, Ánh Tuyết gặp tuyển thủ Hàn Quốc Ju-jin Kim nhưng không có được ưu thế, để thua với tỷ số 0-2 (1/5, 3/10) và dừng bước.

Sau giải đấu này, Ánh Tuyết tiếp tục hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Taekwondo quốc gia, tập luyện tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 ở Thái Lan vào cuối năm. Với kinh nghiệm và thành tích tốt tại những giải đấu khu vực từng tham dự, Ánh Tuyết được kỳ vọng giành huy chương ở kỳ đại hội tới.

Việc tham dự Giải vô địch Taekwondo thế giới năm 2025, tranh tài cùng các võ sĩ hàng đầu đã giúp Ánh Tuyết tích lũy kinh nghiệm bổ ích.

