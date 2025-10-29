Xã hội Vùng 3 Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ ĐNO - Ngày 29/10, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phối hợp các địa phương tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đưa hàng hóa xuống thuyền nhỏ. Ảnh: LÊ HÙNG

Ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nhanh chóng phối hợp các lực lượng chức năng địa phương phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm: mì ăn liền, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay các hộ dân đang bị cô lập.

Tại tổ dân phố Thanh Nam (phường Hội An) và thôn Phú Xuân 2, 3 (xã Hòa Tiến), tình hình thời tiết vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Mực nước ngập có nơi hơn 3m, chảy xiết khiến việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng chuyển lương thực, thực phẩm đến người dân khu vực bị ngập sâu. Ảnh: LÊ HÙNG

Lực lượng cứu trợ phải dùng thuyền nhỏ để trung chuyển hàng hóa, sau đó bàn giao cho tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục đưa đến từng hộ gia đình ở khu vực trọng điểm, bảo đảm không ai bị thiếu đói, rét mướt.

Các lực lượng dùng thuyền nhỏ trung chuyển hàng hóa vào các khu vực ngập sâu. Ảnh: LÊ HÙNG

Nhờ sự nỗ lực, khẩn trương và tinh thần “vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân kịp thời đưa nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu đến tay người dân vùng lũ, góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trao lương thực, thực phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Ảnh: LÊ HÙNG