Quốc phòng - An ninh Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp dân ứng phó mưa lũ ĐNO - Trước diễn biến mưa lũ phức tạp khiến nhiều khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, nước lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn..., các lực lượng vũ trang đã kịp thời có mặt, giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ hỗ trợ đưa người dân vượt lũ. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Đêm 26/10, ngay khi nhận được tin báo về hơn 200 hộ dân tại thôn Pà Dương và Bãi Mía (xã Thạnh Mỹ) bị cô lập, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) đã khẩn trương phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã tiếp cận hiện trường. Họ kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Cùng lúc đó, lực lượng cũng được cơ động, phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các xã Phước Năng, Phước Thành mang theo dụng cụ, phương tiện cần thiết để sẵn sàng khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Quân y Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ thăm khám sức khỏe người dân tại điểm trú ẩn. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Thượng tá Bríu Xia, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, nhấn mạnh công tác hỗ trợ người dân trong mùa lũ được triển khai khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "bốn tại chỗ", với mục tiêu tối thượng là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

"Nhờ vậy, nhiều hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đất đã được di chuyển an toàn. Cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực hỗ trợ vận chuyển tài sản có giá trị và vật nuôi, góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại về kinh tế cho bà con", Thượng tá Bríu Xia cho biết.

Lực lượng dân quân xã Thạnh Mỹ hỗ trợ di chuyển tài sản người dân đến vị trí an toàn. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Trong khi đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang còn phối hợp với công an, dân quân xã giúp các hộ dân biên giới xã La Dêê khắc phục hậu quả sạt lở, di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Công an xã Thượng Đức cũng không quản ngại khó khăn, dầm mưa sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn...

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ luôn có mặt ở những nơi dân cần. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Dù đối mặt với mưa nặng hạt, đêm tối và địa hình hiểm trở, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng vẫn kiên trì bám trụ. Họ không ngừng khắc phục từng điểm sạt lở, thu dọn bùn đất, đá rơi và giải tỏa các đoạn đường bị chia cắt.

Công an xã Thượng Đức kịp thời có mặt hỗ trợ người dân di chuyển tài sản trong điều kiện mưa lũ phức tạp. Ảnh: THẬN NGUYỄN

Công an xã Thượng Đức túc trực đêm tối, cùng sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: THẬN NGUYỄN

Vượt mưa lũ và đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an xã Thượng Đức tìm đến với dân bị mắc lũ. Ảnh: THẬN NGUYỄN

Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tìm đến nhà dân để vận động sơ tán. Ảnh: THẬN NGUYỄN

Sáng 27/10, ngay sau khi mưa ngớt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và dân quân xã Trà Tân hỗ trợ khắc phục đất đá tràn xuống mặt đường tại thôn Sông Tranh. Ảnh: THANH LUYỂN

Chiến sĩ dân quân xã Trà Tân giúp dân khắc phục mưa lũ. Ảnh: THANH LUYỂN

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang giúp dân gia cố taluy, ngăn đất đá sạt trượt. Ảnh: PHƯỚC QUANG

Hàng chục cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân xã La Dêê giúp dân di chuyển nhà bị sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: PHƯỚC QUANG

Bằng tinh thần xung kích, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hỗ trợ dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: THANH LUYỂN

Nhiều tuyến đường bị cây cối ngã đổ được khắc phục nhanh chóng. Ảnh: ĐỨC LẬP