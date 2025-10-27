Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp dân ứng phó mưa lũ
ĐNO - Trước diễn biến mưa lũ phức tạp khiến nhiều khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, nước lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn..., các lực lượng vũ trang đã kịp thời có mặt, giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Đêm 26/10, ngay khi nhận được tin báo về hơn 200 hộ dân tại thôn Pà Dương và Bãi Mía (xã Thạnh Mỹ) bị cô lập, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) đã khẩn trương phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã tiếp cận hiện trường. Họ kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Cùng lúc đó, lực lượng cũng được cơ động, phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các xã Phước Năng, Phước Thành mang theo dụng cụ, phương tiện cần thiết để sẵn sàng khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.
Thượng tá Bríu Xia, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, nhấn mạnh công tác hỗ trợ người dân trong mùa lũ được triển khai khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "bốn tại chỗ", với mục tiêu tối thượng là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
"Nhờ vậy, nhiều hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đất đã được di chuyển an toàn. Cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực hỗ trợ vận chuyển tài sản có giá trị và vật nuôi, góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại về kinh tế cho bà con", Thượng tá Bríu Xia cho biết.
Trong khi đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang còn phối hợp với công an, dân quân xã giúp các hộ dân biên giới xã La Dêê khắc phục hậu quả sạt lở, di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Công an xã Thượng Đức cũng không quản ngại khó khăn, dầm mưa sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn...
Dù đối mặt với mưa nặng hạt, đêm tối và địa hình hiểm trở, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng vẫn kiên trì bám trụ. Họ không ngừng khắc phục từng điểm sạt lở, thu dọn bùn đất, đá rơi và giải tỏa các đoạn đường bị chia cắt.