Quốc phòng - An ninh Vững an ninh từ cơ sở Ngay sau khi sắp xếp mô hình tổ chức mới, lực lượng công an cấp xã, phường tại thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng đi vào hoạt động, giữ vững an ninh cơ sở, không để gián đoạn phục vụ nhân dân.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà triển khai nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ trong ngày đầu tiên tổ chức hoạt động công an phường mới. Ảnh: XUÂN MAI

“Vào việc” từ ngày đầu

Công an phường Hương Trà được thành lập trên cơ sở sáp nhập công an các phường Hòa Hương, An Sơn và xã Tam Ngọc (thành phố Tam Kỳ cũ), chính thức hoạt động từ ngày 1/7. Từ ngày đầu tiên, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và triển khai nhiệm vụ.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà nói: “Chúng tôi xác định rõ, việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ là thay đổi về địa bàn mà còn là yêu cầu đổi mới phương pháp, cách làm. Công an phường đã, đang và sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Do đó, từng bộ phận công tác, từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an phường phải xác định tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, giữ vững an ninh trên địa bàn, phục vụ tốt việc vận hành của chính quyền địa phương sau sáp nhập, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân”.

Công an phường Hương Trà cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra đêm. Ảnh: XUÂN MAI

Xác định địa bàn sau sáp nhập có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, tiềm ẩn các yếu tố phát sinh về an ninh trật tự. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Công an phường Hương Trà chủ động xây dựng kế hoạch công tác, rà soát địa bàn, phân công lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ những ngày đầu tiếp nhận. Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm bố trí đủ lực lượng ở các địa bàn trọng điểm.

Lực lượng Cảnh sát khu vực được phân công phụ trách sát với đặc điểm dân cư, kịp thời tiếp nhận, xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Song song với đó, Công an phường đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm, chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an phường Hương Trà hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công tại trụ sở công an phường mới. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ngay từ ngày đầu, Công an phường Hương Trà đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuần tra kiểm soát ban đêm từ 21 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, khép kín địa bàn.

Các tuyến đường, khu dân cư, địa điểm công cộng, công trình trọng điểm và khu vực giáp ranh được đặc biệt chú trọng để ngăn chặn các hành vi vi phạm như trộm cắp, cướp giật, tụ tập đua xe trái phép, sử dụng ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Vương Quốc Hội cho biết: “Tuần tra ban đêm không chỉ phòng ngừa tội phạm mà còn tạo sự yên tâm cho người dân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, sẽ được duy trì lâu dài, không chỉ trong giai đoạn đầu sáp nhập”.

Lực lượng công an xã A Vương đã tranh thủ rất tốt sự ủng hộ của già làng, người có uy tín để giữ an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở. (Ảnh: Cán bộ công an xã thi đấu đẩy gậy với người dân trong ngày hội nhập làng. Ảnh: THÀNH CÔNG)

Phát huy khối đại đoàn kết

Ở miền núi, Công an xã A Vương cũng nhanh chóng hoạt động sau sáp nhập hai xã Bha Lêê và A Vương cũ. Với đặc thù địa bàn rộng, còn nhiều khó khăn, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã đã chỉ đạo triển khai mô hình “gần dân, sát dân”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để duy trì an ninh trật tự, giữ vững địa bàn.

“Việc tiếp nhận, bàn giao công việc khi chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy được tiến hành khẩn trương, bài bản, hạn chế thấp nhất những xáo trộn trong công việc. Ngay từ ngày đầu tiên, Công an xã đã tiến hành giao ban với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để nắm bắt tình hình.

Công an xã A Vương tham mưu Đảng ủy tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh: Công an xã A Vương

Công an xã cũng đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín trên địa bàn. Đây là kênh tuyên truyền quan trọng, sát dân, giúp nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về chủ trương sắp xếp bộ máy, cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu sai trái gây hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc” - Trung tá Ngô Văn Thìn cho hay.

Thiếu tá Ông Văn Thức - Phó Trưởng Công an xã A Vương thông tin, Công an xã sẽ thiết lập nhiều điểm tiếp công dân để thuận tiện cho việc đi lại của bà con trong tất cả các ngày trong tuần.

Thời gian tới, Công an xã chú trọng đồng hành với tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến. Các kênh Fanpage, Zalo của Công an xã liên tục thông tin lịch tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính để người dân vùng cao nắm bắt.