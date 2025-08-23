Quy hoạch - Đầu tư Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Nhận diện sức bật tăng trưởng Ngày 22/8, tại thành phố Huế, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Logistics Vùng lần VI “Logistics xuyên biên giới - sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung”.

Các diễn giả trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển: Chủ đề của diễn đàn logistics vùng năm nay có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tính thiết thực, kịp thời bám sát những định hướng, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng và ngành logistics quốc gia.

Đồng thời, nhấn mạnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có vị trí địa đặc biệt quan trọng, là cầu nối chiến lược giữa hai miền Nam - Bắc, mặt tiền hướng ra Biển Đông và cửa ngõ gần nhất của hành lang kinh tế Đông - Tây. Để tạo bước phát triển đột phá cho vùng, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị mạnh mẽ.

Thúc đẩy logistics xuyên biên giới

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chia sẻ, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc mạnh mẽ, logistics xuyên biên giới chính là cầu nối quan trọng để khơi thông nguồn lưu chuyển hàng hóa, rút ngắn thời gian và chi phí thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, không thể nói đến thương mại điện tử, chuyển đổi số hay tăng trưởng xanh nếu logistics không theo kịp…

Đặc biệt, với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, nơi hội tụ nhiều cảng nước sâu, sân bay quốc tế, cửa khẩu quốc tế và hệ thống khu công nghiệp ven biển, logistics xuyên biên giới chính là động lực chủ yếu để đưa vùng trở thành trung tâm kết nối chuỗi cung ứng khu vực ASEAN và đối với tiểu vùng Mekong mở rộng, xa hơn là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng, với xu thế hội nhập, thương mại quốc tế sẽ ngày càng phát triển, trong khi thế giới đang đối mặt nhiều vấn đề mang tính toàn cầu mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được. Trong bối cảnh đó, logistics ngày càng trở thành át chủ bài để nâng cao sức cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: THÀNH LÂN

Ông Phòng cho rằng, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đi kèm với việc đẩy mạnh khai thác không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực đặt ra những yêu cầu mới, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy ngành logistics.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sở hữu vị trí địa lý đặc biệt hiếm nơi nào có được. Đây là đoạn kết nối giữa hai cực tăng trưởng lớn nhất của đất nước - miền Bắc và miền Nam - thông qua hệ thống quốc lộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Đồng thời là cầu nối quan trọng trong giao lưu kinh tế quốc tế, điểm trung chuyển hàng hóa với các tỉnh Tây Nguyên và là cửa ngõ ra biển thuận tiện nhất đối với các địa phương thuộc vùng Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Đông Bắc Campuchia thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây.

“Chính vị trí ấy đã khiến khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trở thành “điểm hội tụ” của hàng hóa: từ nguyên liệu, nông sản, khoáng sản đến hàng công nghiệp chế biến, chế tạo…, không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế láng giềng và xa hơn nữa. Logistics xuyên biên giới vì thế là “đòn bẩy chiến lược” để khai mở và gia tăng giá trị chuỗi cung ứng toàn vùng.

Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, sức bật từ logistics xuyên biên giới sẽ đưa Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung vươn lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Gắn kết doanh nghiệp - nhà đầu tư - cơ quan quản lý

Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hành lang vận tải thế hệ mới, đồng thời đánh thức tiềm năng kết nối thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào. Theo ông Minh, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt, việc xây dựng các hành lang vận tải hiện đại không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics, mà còn tạo ra các cực tăng trưởng mới cho kinh tế miền Trung, mở rộng khả năng kết nối khu vực Đông - Tây và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng có nhiều lợi thế về phát triển logictics.

Đồng quan điểm, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Thanh Hải cho biết, với khu vực miền Trung, đây là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy và bứt tốc về phát triển logistics. Hiện nay, các thể chế chính sách và yếu tố môi trường rất thuận lợi khi chủ trưởng của Đảng và Nhà nước cùng các hoạt động sáp nhập địa giới hành chính đang tạo ra các xung lực mới cho thúc đẩy logistics tại khu vực miền Trung.

Chia sẻ tại phiên thảo luận chủ đề “Hành lang vận tải thế hệ mới - “Đòn bẩy” phát triển logistics xuyên biên giới”, ông Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và đường thủy (Bộ Xây dựng) hiến kế thu hút hàng hóa, khách du lịch qua cảng biển.

Theo ông, về tổng quan, mở rộng và nâng cao năng lực 14 cảng biển: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đồng thời, kết nối đồng bộ: cao tốc Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây, cao tốc kết nối cảng biển và vùng Tây Nguyên, đường sắt kết nối cảng biển theo quy hoạch. Phát triển bến chuyên dụng tàu khách Huế, Đà Nẵng, Nha Trang.

Cảng biển là một trong những lợi thế để miền Trung phát triển logictics. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong khi đó, ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng, Chủ tịch Macstar Group nhận định, lợi thế của Việt Nam là có bờ biển rất dài, điều này rất tốt cho việc lên các phương án vận tải, giúp doanh nghiệp tạo ra chi phí cạnh tranh. Đồng thời góp phần rất lớn trong việc giảm phát thải - một trong những xu thế chung, lâu dài trong chiến lược phát triển bền vững của thế giới.

Nhận thấy cơ hội đó, Tập đoàn Macstar Group đã bắt đầu triển khai các phương án vận tải xanh từ năm 2024 với các phương thức vận tải đa dạng với các cỡ tàu khác nhau để mở ra các tuyến kết nối từ các cảng biển lớn của Việt Nam đến các cảng biển trên thế giới…

Cùng quan điểm, ông Geert van Doorslaer, Đồng Chủ tịch Ủy ban Vận tải và Logistics, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham) cho rằng, thành phố Huế có tiềm năng lớn trong việc phát triển logistics. Tuy nhiên, theo vị này, khu vực miền Trung không có nhiều địa phương đầu tư cho vấn đề này nhiều như ở miền Nam.

Theo ông Geert van Doorslaer, cảng Chân Mây có tiềm năng lớn để logistics phát triển và hấp dẫn doanh nghiệp. Vì vậy, địa phương cần tận dụng lợi thế để đầu tư đồng bộ hạ tầng và đây sẽ là điểm kết nối Đông - Tây.

Dẫn chứng những nơi Amcham đã khảo sát, vị này “điểm danh” Quảng Trị có Mỹ Thủy sắp hoàn thành, Huế có Chân Mây, Đà Nẵng có Liên Chiểu... Các cảng đều được đầu tư rất lớn và có nhiều khu vực có đủ thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động.

Ông cho rằng Việt Nam hiện đã xác định Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng. Theo ông Geert van Doorslaer, hiện nay các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm đến mức thuế và nhiều doanh nghiệp có thể sẽ chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam...

Diễn đàn Logistics Vùng lần VI không chỉ là cơ hội để trao đổi và kết nối, mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đưa Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trở thành trung tâm logistics cấp quốc gia, tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.