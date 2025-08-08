Thứ Sáu, 8/8/2025
Xã Avương tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”

ALĂNG NGƯỚC - HIỀN THÚY 08/08/2025 07:47

Ngày 7/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Avương phối hợp Công an xã tổ chức hội nghị “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Người dân xã Avương phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: HIỀN THÚY

Trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, diễn đàn ghi nhận 21 ý kiến của người dân, trong đó nhiều ý kiến kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp hát karaoke quá giờ quy định; cấp phát trang thiết bị, áo phao, đèn pin phục vụ phòng chống thiên tai, bão lũ; cắm biển cảnh báo, phòng chống đuối nước tại khu vực nước sâu, nguy hiểm. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng tại các quán tạp hóa; hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân địa phương khai thác cát, đá, sỏi xây nhà...

Lãnh đạo Công an xã Avương tiếp thu, trực tiếp giải đáp ý kiến của người dân; đại diện chính quyền địa phương cũng trả lời thỏa đáng nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến vượt quá thẩm quyền, Công an xã tổng hợp và trả lời bằng văn bản cụ thể.

Xã Avương tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Xã Avương tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Xã Avương công bố nhân sự chủ chốt sau sáp nhập

Xã Avương công bố nhân sự chủ chốt sau sáp nhập

Luôn gần dân, sát dân và lắng nghe nhân dân

Luôn gần dân, sát dân và lắng nghe nhân dân

