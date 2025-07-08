Chính quyền - đoàn thể “4 luôn” ở xã Avương Cùng với nêu cao tinh thần phục vụ, cán bộ công chức xã Avương còn nằm lòng phương châm “4 luôn” khi tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Avương. Ảnh: N.Q

Cũng như nhiều địa phương miền núi, trước đây, ở các xã Avương và Bhalêê (huyện Tây Giang cũ), thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân chủ yếu giải quyết trực tiếp bằng văn bản giấy thông qua các bộ phận chuyên môn, giúp việc nên quy trình thực hiện rườm rà, mất nhiều thời gian, phát sinh nhiều vấn đề khác.

Từ khi chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động, trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của cấp trên, UBND xã Avương đã tập trung kiện toàn bộ máy, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ làm việc tại các cơ quan chuyên môn, phù hợp với yêu cầu công việc, tình hình địa phương.

Theo đó, kịp thời thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ đúng vào các vị trí yêu cầu.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, yêu cầu công việc cao, môi trường làm việc mới, đòi mỗi cán bộ, công chức tại trung tâm chủ động tự nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, phục vụ nhân dân đảm bảo theo phương châm đặt ra “4 tại chỗ” (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ và trả kết quả tại chỗ) và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ).

Nghiêm túc thực hiện theo phương châm nêu trên, đội ngũ cán bộ, công chức xã đã vượt khó, từng bước tiếp cận, vận hành, xử lý kịp thời các thủ tục trên hệ thống điều hành chung, người dân ngồi chờ mất từ 10 - 15 phút là có kết quả.

Với TTHC được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả tại Trung tâm Hành chính công cấp xã nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của cá nhân, tổ chức.

Qua hơn một tháng tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động, dù còn gặp nhiều khó khăn về nơi làm việc, trang thiết bị hạn chế, xuống cấp, nhưng bằng tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ, công chức xã Avương nói chung và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã nói riêng đã chủ động khắc phục khó khăn ban đầu, hỗ trợ, giúp người dân đến thực hiện TTHC được thuận lợi.

Bên cạnh đó, UBND xã đã chỉ đạo, huy động lực lượng học sinh, sinh viên am hiểu về công nghệ thông tin đang nghỉ hè tại địa phương cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an xã đồng hành, hướng dẫn người dân tiếp cận kịp thời các dịch vụ công ngay tại các khu dân cư, hộ gia đình...

Tính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Avương đã tiếp nhận 132 hồ sơ (giải quyết đúng và trước hạn 132 hồ sơ, đạt 100%); hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là 92 hồ sơ; đạt 69,7%.

Theo ông Briu Quân, thời gian tới, cấp ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý, nhất là các TTHC cho người dân, doanh nghiệp về đất đai, thủ tục đầu tư, thuế, kinh doanh, các đơn thư, kiến nghị của công dân.

“Lãnh đạo xã tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích, các hội đoàn thể xã thể đẩy mạnh tuyên truyền, xuống các thôn hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, bưu chính công ích, nâng cao số lượng hồ sơ nộp trực tuyến và trả kết quả qua bưu chính. Hướng dẫn, tuyên truyền ứng dụng zalo cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại trung tâm. Đồng thời, tiếp nhận và trả lời các nội dung liên quan đến TTHC khi cá nhân, tổ chức gửi đến trung tâm thông qua zalo”, ông Quân chia sẻ.