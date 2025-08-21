Xã hội Xã biên giới La Êê quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba ĐNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng 21/8, xã biên giới La Êê tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba.

Cán bộ xã La Êê quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: KHÁNH LINH

Kết thúc đợt quyên góp sáng 21/8, tổng số tiền cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã La Êê ủng hộ đạt gần 10 triệu đồng. Dự kiến đến hạn cuối theo quy định của Trung ương (16/10), tổng số tiền vận động trong nhân dân ước khoảng 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê chia sẻ, tuy số tiền vận động không quá lớn nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia của người dân vùng cao đối với nhân dân Cuba anh em.

Xã La Êê là một trong những địa phương vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn của thành phố Đà Nẵng. Toàn xã có khoảng 2.300 nhân khẩu, hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 46%.