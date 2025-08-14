Quốc phòng Xã Chiên Đàn công bố quyết định thành lập các đơn vị dân quân ĐNO - Sáng 14/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn công bố quyết định thành lập các đơn vị dân quân.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn trao quyết định thành lập các đơn vị dân quân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn công bố quyết định thành lập đơn vị dân quân của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng gồm các trung đội: Dân quân cơ động, Dân quân súng máy phòng không 12,7mm, Dân quân ĐKZ 82mm, Dân quân cối 82mm, 2 khẩu đội cối 60mm và Tiểu đội Dân quân thường trực.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập đơn vị dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn với các tiểu đội: Dân quân trinh sát, Công binh, Thông tin, Phòng hóa, Y tế và 17 tiểu đội dân quân tại chỗ.

Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự xã với 6 trung đội trưởng, 25 tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, 17 thôn đội trưởng.