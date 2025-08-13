An ninh trật tự Xã Chiên Đàn nghiêm cấm khai thác đất nguyên liệu, cát xây dựng trái phép ĐNO - Ngày 12/8, UBND xã Chiên Đàn thông báo nghiêm cấm hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Khu vực suối Trà Thai (xã Chiên Đàn) thường xuyên diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở đất ruộng, hoa màu của người dân. Ảnh: ĐÔNG YÊN

UBND xã Chiên Đàn cho biết, hiện nay tình trạng khai thác cát dọc khu vực các suối La Ngà, Trà Thai, Tây Yên và việc vận chuyển đất nguyên liệu diễn ra phức tạp.

Các đối tượng có xe múc, xe lôi, xe tải lợi dụng việc cải tạo vườn của người dân để khai thác, vận chuyển đất nguyên liệu ra ngoài phạm vi thửa đất cải tạo để bán trái phép.

Đặc biệt tại khu vực các thôn Xuân Định, Tân Thịnh, Thạnh Đức, Tam Cẩm, Tân Quý, khu vực Khu phố chợ Chiên Đàn, địa bàn giáp ranh phường Bàn Thạch..., tình trạng này diễn ra liên tục, gây bức xúc trong nhân dân.

Thông báo nêu rõ, UBND xã Chiên Đàn nghiêm cấm hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản đất nguyên liệu và cát xây dựng. Ngành chức năng sẽ tịch thu tang vật, phương tiện, dụng cụ vi phạm và xử phạt theo quy định.

UBND xã Chiên Đàn giao Công an xã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và các trưởng thôn xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét. Các trưởng thôn có trách nhiệm thông báo rộng rãi thông tin đến nhân dân.