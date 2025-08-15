Xã hội Công an thành phố Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc cho người dân xã Đại Lộc ĐNO - Sáng 15/8, Phòng Hậu cần, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ (CLB) Di sản áo dài thành phố và Bệnh xá Công an thành phố tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Lộc.

Khám bệnh cho bà con nhân dân thôn Phiếm Ái 2. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại đây, cán bộ, chiến Phòng Hậu cần, Công an thành phố khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Dịp này, đoàn tặng 50 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đau ốm trong thôn.

Công an thành phố trao tặng quà cho gia đình khó khăn, người già neo đơn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Thượng tá Lê Đắc Phúc, Phó trưởng Phòng Hậu cần, Công an thành phố cho biết, những năm qua, công an thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác “đền ơn đáp nghĩa”, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách... với nhiều hoạt động được triển khai, qua đó góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội.