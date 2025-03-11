Thứ Hai, 3/11/2025
Xã Hiệp Đức hoàn thành chỉ tiêu nhận đỡ đầu 56 trẻ em mồ côi

LÊ THANH VY 03/11/2025 19:21

ĐNO - Đến ngày 3/11, xã Hiệp Đức có 56 học sinh mồ côi được nhận đỡ đầu lâu dài, giúp các em có điều kiện ổn định học tập và vươn lên trong cuộc sống. Tổng kinh phí nhận đỡ đầu ước tính hơn 1,7 tỷ đồng.

anh-1-mo-coi(1).jpg
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Hiệp Đức) nhận đỡ đầu học sinh mồ côi. Ảnh: THANH VY

Đáng chú ý, ông Hồ Hoàng Bảo Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Á Đông ADG nhận đỡ đầu 10 học sinh mồ côi trên địa bàn xã.

Công ty nhận đỡ đầu các em từ tháng 10/2025 đến hết cấp học THPT, mỗi tháng 700 nghìn đồng/em. Tổng kinh phí nhận đỡ đầu ước tính 966 triệu đồng.

Như vậy, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Đức lần thứ I, đến nay tất cả 56 học sinh mồ côi trên địa bàn xã được nhận đỡ đầu. Ngoài kinh phí hỗ trợ dao động 300 - 700 nghìn đồng/em/tháng, các đoàn thể của xã thường xuyên động viên, khích lệ các em học tập.

