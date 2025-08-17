Chính trị Xã Hòa Tiến quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I ĐNO - Sáng 16/8, Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thông tin thời sự quý 3/2025 cho cán bộ và đảng viên trên địa bàn, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Tiến Lê Trung Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T. HUY

Hội nghị thông tin kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua, làm rõ nội dung cụ thể của 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó là các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nhiệm kỳ tới tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị xã trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, tăng cường sự đồng thuận xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; khai thác hiệu quả các nguồn lực; đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hòa Tiến trở thành phường, đô thị văn minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T. HUY

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên xã Hòa Tiến được nghe giảng viên Học viện Chính trị khu vực III thông tin thời sự tình hình quốc tế và trong nước; giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời những diễn biến mới, nhận diện rõ thời cơ, thách thức; nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước.

Từ đó, vận dụng phù hợp vào thực tiễn tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã.