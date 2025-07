Chính trị Xây dựng xã Hòa Tiến trở thành phường, hướng đến đô thị vệ tinh ĐNO - Ngày 23/7, Đảng bộ xã Hòa Tiến tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham dự đại hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (hàng đầu, thứ 6 bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tiến. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tiến, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất với định hướng, mục tiêu tổng quát, 4 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới được nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội.

Đồng thời, lưu ý Đảng bộ xã tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đảng bộ tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới.

Bên cạnh đó, đề nghị Đảng bộ xã mạnh dạn đăng ký với lãnh đạo thành phố về mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Hòa Tiến trở thành phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khát vọng mới, động lực mới, suy nghĩ mới, cách làm mới (“4 mới”).

Xã cần tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là rà soát các tiêu chí xây dựng đô thị để lựa chọn những công trình ưu tiên cần tập trung đầu tư đến năm 2030.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hòa Tiến đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó hoàn thành 9/10 chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời với nhiều cách làm hiệu quả; phát triển 192 đảng viên.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (bên trái) và Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến Nguyễn Hữu Lợi (bên phải) tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả tại đại hội. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nhờ dân vận khéo nên nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai 41 công trình, dự án. Trong đó một số dự án được người dân chung tay hiến đất, triển khai theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng từng bước đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng đô thị văn minh. Kinh tế - xã hội từng bước được khôi phục và phát triển sau ảnh hưởng của Covid-19. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, tốc độ phát triển kinh tế có xu hướng tăng ổn định.

Văn hóa - xã hội được quan tâm, từng bước được đầu tư tương xứng với phát triển kinh tế. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa ngày càng được chú trọng. Quốc phòng - quân sự địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Với chủ trương của thành phố Đà Nẵng về mở rộng, phát triển đô thị về phía nam, xã Hòa Tiến được xác định xây dựng trở thành đô thị vệ tinh của thành phố. Không gian phát triển kinh tế-xã hội của xã được mở rộng và có sự liên kết với nhiều phường, xã. Đây là cơ hội thuận lợi để xã phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến.

Định hướng đến năm 2030, xã Hòa Tiến phấn đấu xây dựng bảo đảm đạt các tiêu chí để trở thành phường; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển mạnh mẽ kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, có khát vọng, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tiến gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.