Chủ Nhật, 24/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Xã miền núi Avương chủ động ứng phó bão số 5

ĐĂNG NGUYÊN 24/08/2025 15:32

ĐNO - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Avương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5.

b97414e1447bcc25956a.jpg
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Avương kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ngày 24/8, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã cho biết, địa phương vừa huy động lực lượng kiểm tra, nắm tình hình các khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chủ động các biện pháp sơ tán người và tài sản khi có bão.

Quán triệt nội dung Công điện số 3/CĐ-UBND ngày 23/8/2025 của Chủ tịch UBND thành phố, chiều cùng ngày, UBND xã Avương chỉ đạo khẩn trương triển khai cuộc họp, thông tin tình hình cơn bão số 5 đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã được phân công xuống địa bàn các thôn kiểm tra tình hình, kịp thời nắm bắt diễn biến tại những khu vực xung yếu, dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng và ách tắc giao thông.

Song song với công tác kiểm tra, xã Avương yêu cầu các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, tích trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.

"Đối với khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, chính quyền xã đã sẵn sàng phương án di dời người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ", Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân cho biết.

0791868a5d17d5498c06.jpg
Công an xã Avương trao đổi phương án ứng phó bão số 5 tại các điểm dân cư xung yếu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều 23/8 đến nay, trên địa bàn xã Avương xuất hiện mưa lớn cục bộ, mưa theo từng khu vực, ngắt quãng. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường liên thôn trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ lở đất, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân xã Avương nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, chủ động trong công tác ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro.

b538aeddb2473a196356.jpg
Lực lượng quân sự giúp người dân ứng phó trước bão. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
6a92f19fa005285b7114(1).jpg
Nhiều nhà dân được hỗ trợ gia cố vào sáng 24/8. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Bài liên quan
Xã Avương
(0) Bình luận
x
Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Xã miền núi Avương chủ động ứng phó bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO