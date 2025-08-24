Xã hội Xã miền núi Avương chủ động ứng phó bão số 5 ĐNO - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Avương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Avương kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ngày 24/8, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã cho biết, địa phương vừa huy động lực lượng kiểm tra, nắm tình hình các khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chủ động các biện pháp sơ tán người và tài sản khi có bão.

Quán triệt nội dung Công điện số 3/CĐ-UBND ngày 23/8/2025 của Chủ tịch UBND thành phố, chiều cùng ngày, UBND xã Avương chỉ đạo khẩn trương triển khai cuộc họp, thông tin tình hình cơn bão số 5 đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã được phân công xuống địa bàn các thôn kiểm tra tình hình, kịp thời nắm bắt diễn biến tại những khu vực xung yếu, dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng và ách tắc giao thông.

Song song với công tác kiểm tra, xã Avương yêu cầu các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, tích trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.

"Đối với khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, chính quyền xã đã sẵn sàng phương án di dời người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ", Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân cho biết.

Công an xã Avương trao đổi phương án ứng phó bão số 5 tại các điểm dân cư xung yếu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều 23/8 đến nay, trên địa bàn xã Avương xuất hiện mưa lớn cục bộ, mưa theo từng khu vực, ngắt quãng. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường liên thôn trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ lở đất, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân xã Avương nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, chủ động trong công tác ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro.

Lực lượng quân sự giúp người dân ứng phó trước bão. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN