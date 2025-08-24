Xã hội Đà Nẵng khẩn trương ứng phó bão số 5 ĐNO - Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Ngày 24/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và Công an phường Sơn Trà tổ chức tuần tra, nhắc nhở ngư dân neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang để phòng, tránh bão số 5.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông chia thành 2 tổ trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang và khu neo đậu K20 (phường Ngũ Hành Sơn).

Cùng thời điểm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện túc trực, phối hợp các địa phương thông báo, kêu gọi hơn 1.200 tàu cá vào nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị sẵn sàng phương án cứu hộ, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và ven bờ. (XUÂN SƠN - VĂN HOÀNG)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước giúp nhân dân chằng chống nhà cửa.

* Sáng 24/8, UBND phường An Hải huy động phương tiện cắt tỉa cây xanh tại các tuyến đường Hà Chương, Lê Tấn Toàn, An Cư 6... trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Phường An Hải cắt tỉa cây xanh ứng phó bão số 5.

Trước đó, chiều 23/8, UBND phường huy động cán bộ, viên chức phối hợp người dân chia làm 3 tổ triển khai dọn dẹp, khơi thông mương thoát nước đảm bảo chống ngập; chủ động phương án di dời nhân dân tại khu vực thấp trũng đến nơi an toàn.

UBND phường An Hải yêu cầu các ban quản lý dự án nghiêm túc thực hiện phương án ứng phó mưa bão tại công trình nhằm bảo đảm an toàn; trường học, trạm y tế thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó bão số 5. (BẢO LÂM)

Các lực lượng khơi thông cống rãnh, đề phòng mưa lớn.

* Tại phường Sơn Trà, Chủ tịch UBND phường Đinh Vui đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn, cơ quan liên quan chủ động theo dõi sát diễn biến của bão để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Đặc biệt là tại các điểm du lịch, công trình trên biển, khu vực ven biển.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin để người dân chủ động ứng phó. (BẢO LÂM)

* Tại xã Duy Nghĩa, từ chiều 23 đến sáng 24/8, ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 5.

Tàu thuyền của ngư dân xã Duy Nghĩa vào bờ neo đậu an toàn.

Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa Phạm Được cho biết, tính đến 9 giờ sáng 24/8, toàn bộ 282 tàu thuyền của ngư dân địa phương đã vào tránh trú bão an toàn tại khu neo đậu Âu thuyền Hồng Triều và các địa điểm: Cảng cá An Lương, chân cầu Trường Giang, rừng dừa Cẩm Thanh, Cảng cá Thọ Quang...

Trước đó, Phòng Kinh tế xã Duy Nghĩa và các thôn Hội Sơn, Thành Triều tích cực vận động người dân di dời lồng bè nuôi cá tại khu neo đậu Âu thuyền Hồng Triều để nhường chỗ cho tàu thuyền vào tránh trú bão.

Lãnh đạo xã Duy Nghĩa kiểm tra công tác ứng phó bão số 5.

Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Công an xã và các lực lượng liên quan sẵn sàng phương án sơ tán, di dời nhân dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống xấu.

Cùng với đó, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, thu hoạch nông sản nhằm giảm thiệt hại trước khi bão đổ bộ; tổ chức trực chỉ huy 24/24 giờ, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND xã phương án xử lý các tình huống phát sinh... (TUYẾT MAI)