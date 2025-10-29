Xã hội Xã Nông Sơn cứu hộ kịp thời 24 lao động quê Quảng Ngãi bị cô lập giữa lũ dữ ĐNO - Ngày 29/10, xã Nông Sơn tổ chức cứu hộ kịp thời 24 lao động quê tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập giữa dòng lũ dữ tại địa phương.

Lãnh đạo xã Nông Sơn thăm hỏi, động viên các lao động sau khi được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: THU PHƯƠNG

Theo thông tin ban đầu, nhóm lao động này thuộc huyện Ba Tơ (cũ) của tỉnh Quảng Ngãi, khai thác keo ở khu vực đầu nguồn xã Nông Sơn. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh gây sạt lở khiến cả nhóm bị cô lập.

Rất may vụ việc không có thiệt hại về người, song toàn bộ vật dụng cá nhân, xe máy bị vùi lấp. Cả nhóm thiếu lương thực, nước sạch, trong tình trạng đói và rét nhiều giờ liền.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Nông Sơn khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện vượt lũ tiếp cận hiện trường.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND xã, lực lượng cứu hộ băng qua nhiều đoạn nước xiết, sạt lở, đưa toàn bộ 24 người về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã an toàn.

Nhóm lao động được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: THU PHƯƠNG

Chính quyền địa phương bố trí chỗ nghỉ, chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho các lao động.

Bên cạnh đó, xã phát động quyên góp, hỗ trợ thực phẩm, áo ấm cho nhóm lao động. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các lao động vượt qua khó khăn.

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn thông tin, ngoài nhóm lao động nói trên, trong ngày 29/10, địa phương kịp thời cứu hộ và đưa 2 trẻ em tại thôn Nông Sơn đi cấp cứu; hỗ trợ đưa 2 công nhân bị mắc kẹt trong lũ tại thôn Lộc Đông đến nơi an toàn.