Xã hội Doanh nghiệp du lịch tiếp tế hàng trăm suất ăn và nhu yếu phẩm đến người dân vùng ngập sâu ĐNO - Trong ngày 29/10, một số doanh nghiệp du lịch đang hoạt động tại địa phương tiếp tế hàng trăm suất ăn cùng nhu yếu phẩm đến người dân đang bị cô lập tại phường Hội An Tây, xã Duy Nghĩa và xã Thăng An.

Lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển các phần ăn, nước uống do Hoiana hỗ trợ đến tay người dân vùng bị ngập sâu ở xã Duy Nghĩa và Thăng An. Ảnh: QUỐC TUẤN



Theo đó, khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf chuẩn bị hàng trăm suất ăn nóng, hơn 1.200 chai nước uống cùng nhu yếu phẩm (315 thùng mì tôm, 200 hộp bánh, lương khô các loại), chuyển đến cơ quan chức năng địa phương và các điểm tiếp nhận cứu trợ để phân phát cho người dân đang bị ngập tại các xã Duy Nghĩa, Thăng An.



Ngoài ra, người dân ở khu vực lân cận nếu có nhu cầu có thể trực tiếp đến nhận phần ăn và nước uống tại làng nhân viên của Hoiana. Đại diện Hoiana cho biết, đơn vị vẫn đang dành 100 phòng tại làng nhân viên để phục vụ người dân đến tạm trú nếu có nhu cầu.

Các lực lượng vận chuyển thực phẩm và nước uống do các đơn vị hỗ trợ vào tiếp tế người dân đang bị cô lập ở làng gốm Thanh Hà. Ảnh: MINH HẢI

Tại phường Hội An Tây, Công ty xe điện Hội An và Công ty xe điện Phúc An đồng hành Shop Kim Đông chuyển đến người dân khu vực Làng gốm Thanh Hà hơn 130 phần bánh chưng và nước uống.

Trước đó, các đơn vị này nấu hơn 100 suất mỳ Quảng và nước uống để hỗ trợ người dân khu vực Làng gốm Thanh Hà. Hiện có gần 400 hộ dân ở khu vực này bị lũ cô lập, chia cắt suốt 2 ngày qua.