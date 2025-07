Chính trị Xã Phú Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030 ĐNO - Sáng 26/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Ninh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ 10, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.ĐOAN

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Ninh đạt được nhiệm kỳ qua.

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo Phó Giám đốc Công an thành phố, Phú Ninh tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở “7 dám” (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung), có tư duy cải cách, kỹ năng vận hành mô hình chính quyền mới, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ xa các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, khai thác khoáng sản trái phép, tệ nạn xã hội. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng xã an toàn.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy 11 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Đào được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.