Xã hội Xã Phú Thuận phát động ủng hộ nhân dân Cuba ĐNO - Trong hai ngày (26 và 27/8), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thuận tổ chức phát động phong trào ủng hộ nhân dân Cuba trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân xã.

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

Xã Phú Thuận phát động ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ 13/8 (đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro) đến hết ngày 16/10/2025.

Chương trình sẽ hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân xã Phú Thuận tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.