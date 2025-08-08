Giao thông - Xây dựng Xã Phước Trà khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến giao thông kết nối liên vùng ĐNO - Lãnh đạo xã Phước Trà vừa khảo sát thực địa tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ khu dân cư Đất Đỏ (thôn Gia Cao) đến khu vực Khe Mưa (thôn Trà Va).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam (ngoài cùng bên phải) tại buổi khảo sát thực địa. Ảnh: PHƯỚC TRÀ

Qua khảo sát thực địa gần 16km đường rừng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam khẳng định, việc đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đầu tư tuyến đường nói trên rất cần thiết, đáp ứng đa mục tiêu.

Đó là rút ngắn khoảng cách hơn 10km đi lại của nhân dân các thôn Gia Cao, Hạ Sơn (xã Phước Gia cũ) đến trung tâm hành chính xã Phước Trà so với lộ trình lưu thông trên tuyến ĐT615B như hiện nay.

Đồng thời, tuyến đường giúp kết nối tuyến ĐT615B với quốc lộ 14E qua nhiều vị trí có lợi thế phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái; tạo cơ hội liên kết, thu hút đầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung chuyên canh của địa phương.

Đoàn công tác xã Phước Trà khảo sát thực địa tuyến đường. Ảnh: PHƯỚC TRÀ

Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà giao UBND xã khẩn trương chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng; đề xuất phương án hiệu quả, khả thi nhất để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương triển khai thực hiện.

Qua đó, cụ thể hóa một trong ba nhiệm vụ đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Trà lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đó là “Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đảm bảo kết nối thông suốt giữa các vùng trong xã”.