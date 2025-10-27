Xã hội Xã Quế Phước sơ tán hơn 1.100 người dân tránh lũ an toàn ĐNO - Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước lũ trên địa bàn xã Quế Phước dâng cao, gây ngập sâu và chia cắt hoàn toàn các khu dân cư.

Chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức sơ tán hơn 1.100 người dân đến nơi an toàn.

Hầu hết các thôn trên địa bàn xã Quế Phước bị chia cắt ra do nước lũ. Ảnh: MINH THÔNG

Lúc 16 giờ ngày 27/10, mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn đạt 18m, vượt báo động III khoảng 3m và đang tiếp tục dâng cao.

Toàn bộ các thôn trên địa bàn xã Quế Phước đã bị cô lập; nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu.

Đến nay, xã ghi nhận 452 ngôi nhà bị ngập, 2 nhà bị sạt lở tại thôn Xuân Hòa và 6 điểm trường học bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 1.117 người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể bám sát diễn biến mưa lũ, đồng thời triển khai phương châm “4 tại chỗ”.

Xã cũng chủ động bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, đặc biệt tại các khu dân cư vùng trũng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Hiện tại, chính quyền địa phương, các thôn và lực lượng xung kích đang tiếp tục nắm bắt thông tin, rà soát các khu vực ngập sâu để hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại.

Người dân xã Quế Phước được sơ tán đến điểm tránh trú an toàn. Ảnh: MINH THÔNG







Xã bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập nặng, kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện qua lại vùng nguy hiểm.

Đồng thời, sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn và kế hoạch khắc phục hậu quả sau khi nước rút.