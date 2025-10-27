Xã hội Lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục dâng lên ĐNO - Trưa và chiều 27/10, do mưa nhiều ở lưu vực các hồ thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn nên đã gia tăng lưu lượng xả qua tràn. Ghi nhận chiều 27/10, mực nước lũ các sông ở hạ lưu tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt diện rộng khi mưa lớn dự báo còn kéo dài đến ngày 29/10.

Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết lũ qua tràn. Ảnh: NAM TRÂN

Lúc 13 giờ, mực nước lũ trên sông Cái (Đak Mi) dâng lên mức 23,41m (cao hơn mức báo động 3 đến 1,41m) sau khi đã đạt đỉnh lúc 7 giờ cùng ngày ở mức 23,02m (cao hơn mức báo động 3 đến 1,02m) và đang có xu hướng dâng lên do Thủy điện Đak Mi 4 xả qua tràn về sông Vu Gia tăng lên (lúc 15 giờ cùng ngày, Thủy điện Đak Mi 4 xả qua tràn là 1.340m3/s).

Mực nước lũ sông Vu Gia tại Hội Khách dâng lên mức 17,15m, cao hơn mức báo động 3 là 0,65m và cũng đang dâng lên do các hồ thủy điện A Vương và Sông Bung 4 tăng lưu lượng xả qua tràn về sông Vu Gia (lúc 14 giờ cùng ngày, lưu lượng xả qua tràn của hồ Thủy điện A Vương là 990m3/s và Sông Bung 4 là 484m3/s).

Mực nước sông Thu Bồn ở Nông Sơn dâng lên mức 17,42m, cao hơn mức báo động 3 đến 2,42m và đang có xu hướng gia tăng do hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đang gia tăng lưu lượng xả qua tràn (lúc 15 giờ cùng ngày là 1.745m3/s).

Các hồ thủy điện đang được giám sát lưu lượng lũ xả qua tràn. Ảnh: NAM TRÂN

Mực nước các sông ở hạ lưu, gồm: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại Giao Thủy, Hội An đều cao hơn mức báo động 3 và vẫn đang tiếp tục dâng lên do mưa lũ và lưu lượng xả qua tràn gia tăng của một số hồ thủy điện ở thượng nguồn, gây ngập sâu thêm tại xã Đại Lộc, phường Hội An…

Mực nước lũ sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch vẫn đang dâng cao, gây ngập sâu các khu vực ở xã Hòa Tiến và phường Hòa Xuân.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều đến đêm nay (27/10) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Trong tối và đêm 27/10, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Tổng lượng mưa tích lũy tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 27 đến sáng sớm 29/10 phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng tại thành phố Đà Nẵng và lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc dự báo vẫn còn cao.