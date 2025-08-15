Thứ Sáu, 15/8/2025
Xã Sông Kôn kiến nghị sớm đầu tư khắc phục sạt lở tại thôn Pho

ĐĂNG NGUYÊN - VA RA 15/08/2025 18:25

ĐNO - Sáng 15/8, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra vị trí sạt lở ở tổ Đào, thôn Pho, xã Sông Kôn.

cf1b071e08368068d927.jpg
Hiện tượng sụt lún đất gây nguy hiểm cho 6 hộ dân địa phương. Ảnh: VA RA

Tại hiện trường, đoàn công tác và chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hại và thiệt hại do sạt lở gây ra.

Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng cho biết, tình trạng sạt lở diễn ra khoảng 3 năm nay, đe dọa trực tiếp 6 hộ dân. Do thiếu nguồn lực, địa phương chưa thể triển khai phương án khắc phục lâu dài...

Ngoài ra, điểm sạt lở tác động nghiêm trọng đến tuyến quốc lộ huyết mạch 14G; nguy cơ làm nứt, gãy tuyến đường bê tông liên thôn Đào - Aram.

Tại buổi làm việc, chính quyền xã Sông Kôn kiến nghị sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kiên cố với kinh phí ước tính khoảng 14 tỷ đồng, nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão sắp tới.

      Xã Sông Kôn kiến nghị sớm đầu tư khắc phục sạt lở tại thôn Pho

