Xã hội

Xã Thăng An khen thưởng công dân dũng cảm cứu người đuối nước

ĐNO - Chiều 30/7, UBND xã Thăng An khen thưởng đột xuất công dân Nguyễn Văn Tám (SN 1988, thôn Tân An, xã Thăng An) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.