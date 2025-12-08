Giao thông - Xây dựng Xã Thăng Bình nỗ lực bàn giao mặt bằng thi công cầu vượt đường sắt ĐNO - Để công trình cầu vượt đường sắt thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E bảo đảm tiến độ thi công, xã Thăng Bình tích cực gặp gỡ, đối thoại, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Nhà thầu thi công công trình cầu vượt đường sắt tại vị trí đã có mặt bằng. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Theo báo cáo của UBND xã Thăng Bình, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường cho 54/59 hộ để thi công công trình cầu vượt đường sắt (thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E) với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Trong đó, 48 hộ đã nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng, nhưng mới có 24 hộ thực hiện; 24 hộ còn lại chưa bàn giao do chờ nhận đất tái định cư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cam kết của UBND huyện Thăng Bình (cũ) với hạn cuối vào ngày 30/7/2025.

Ngoài ra, mặt bằng thi công vướng 6 hộ đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền bồi thường và 5 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Đáng chú ý, dự án khu dân cư tổ 3 và 4, thôn Quý Thạnh 1 (khu tái định cư) đã hoàn thành các hạng mục điều chỉnh, bổ sung trên công trình. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thăng Bình đang gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục thu hồi, giao đất cho dự án tái định cư.

Nguyên nhân là liên quan đến Nghị định số 151/2025 ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Vị trí thi công công trình cầu vượt đường sắt thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E. Ảnh: HỒ QUÂN

Bà Huỳnh Thị Mai (thôn Quý Thạnh 1) cho biết, việc bố trí đất tái định cư chậm so với cam kết (30/7/2025). Theo bà Mai, việc bố trí cần đảm bảo hợp lý, công bằng, chẳng hạn hộ có nhà mặt tiền nên được bố trí ở vị trí mặt tiền để duy trì buôn bán.

Còn ông Nguyễn Thiện Quang (thôn Quý Thạnh 1) nói: “Gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên chấp hành chủ trương di dời, sớm nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều hạng mục khu tái định cư chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến chỗ ở mới”.

[VIDEO] - Ông Đặng Nhân, Trưởng thôn Quý Thạnh 1, xã Thăng Bình chia sẻ công tác vận động bàn giao mặt bằng:

Ông Nguyễn Văn Bách, đại diện Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam (đơn vị thi công) cho hay, thời gian thi công cầu vượt đường sắt cần 7 tháng. Song, với vướng mắc giải phóng mặt bằng hiện nay, dự lường sẽ kéo dài thời gian, ảnh hưởng tiến độ.

“Chúng tôi mong chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, người dân tích cực ủng hộ chủ trương để sớm có mặt bằng sạch, thi công dứt điểm nút giao thông trọng yếu này”, ông Bách đề nghị.

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã tích cực vận động, tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Lãnh đạo xã Thăng Bình tích cực đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến người dân, địa phương yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thăng Bình phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tham mưu ban hành quyết định giao đất tái định cư.

Đây là căn cứ để trình phê duyệt phương án bồi thường và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Mục tiêu là người dân đến nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và tự nguyện bàn giao mặt bằng.

“Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phải tuân thủ quy định pháp luật và hợp lòng dân. Những vấn đề người dân chưa đồng thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn”, ông Khiết nói.