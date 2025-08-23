Thứ Bảy, 23/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giáo dục - Việc làm

Xã Tiên Phước bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên

LÊ DIỄM - HOÀI PHƯƠNG 23/08/2025 18:44

ĐNO - Chiều 23/8, xã Tiên Phước hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2025 cho 380 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 12 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn.

boiduongchinhtri1(2).jpg
Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học tham gia chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2025. Ảnh: L.D

Học viên được học tập các chuyên đề: một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; một số nội dung mới, định hướng quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Tiên Phước lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ngoài ra, học viên còn được nghe các chuyên đề: định hướng, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai văn bản mới liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục...

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trước thềm năm học mới 2025 - 2026. Qua đó giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phường Tam Kỳ: 59 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Phường Tam Kỳ: 59 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K74B.21 tỉnh Quảng Nam

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K74B.21 tỉnh Quảng Nam

Tây Giang bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Tây Giang bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Phú Ninh bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đảng viên mới

Phú Ninh bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đảng viên mới

78 học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung

78 học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung

Xã Tiên Phước
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phường Tam Kỳ: 59 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Phường Tam Kỳ: 59 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K74B.21 tỉnh Quảng Nam

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K74B.21 tỉnh Quảng Nam

Tây Giang bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Tây Giang bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Phú Ninh bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đảng viên mới

Phú Ninh bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đảng viên mới

78 học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung

78 học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Xã Tiên Phước bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO