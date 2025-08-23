Giáo dục - Việc làm Xã Tiên Phước bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên ĐNO - Chiều 23/8, xã Tiên Phước hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2025 cho 380 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 12 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn.

Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học tham gia chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2025. Ảnh: L.D

Học viên được học tập các chuyên đề: một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; một số nội dung mới, định hướng quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Tiên Phước lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ngoài ra, học viên còn được nghe các chuyên đề: định hướng, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai văn bản mới liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục...

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trước thềm năm học mới 2025 - 2026. Qua đó giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.