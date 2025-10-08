Chủ Nhật, 10/8/2025
Xã Tiên Phước duy trì hoạt động hiệu quả 27 tổ bảo vệ an ninh trật tự

LAM KHUÊ - PHẠM LỢI 10/08/2025 12:54

ĐNO - Ngày 9/8, UBND xã Tiên Phước tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.

DUNG HINH.02_03_26_07.Still017
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Tiên Phước năm 2025. Ảnh: LAM KHUÊ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đến dự.

Xã Tiên Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ và thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước cũ). Xã có diện tích 74,6km2 và dân số 28.137 người.

Hiện toàn xã đã thành lập 27 tổ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì hoạt động tại 27 thôn với tổng số 79 thành viên. Các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự”, “Camera giám sát an ninh” đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng biểu dương thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng công an và nhân dân xã Tiên Phước đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

DUNG HINH.02_03_39_01.Still019
Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ngày hội.
Ảnh: LAM KHUÊ

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch UBND xã Tiên Phước khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Tại ngày hội, nhiều phần quà cũng được trao tặng cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn xã.

