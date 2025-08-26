Xã hội Xã Trà Leng quyên góp hơn 156 triệu đồng hỗ trợ vùng bão lũ tỉnh Nghệ An ĐNO - Hơn 156 triệu đồng do chính quyền và người dân xã Trà Leng quyên góp được chuyển trao giúp người dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) khắc phục hậu quả bão lũ.

Đại diện lãnh đạo xã Mường Típ đón nhận sự ủng hộ của chính quyền và người dân xã Trà Leng. Ảnh: CTV

Ngày 26/8, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, chính quyền địa phương vừa hoàn tất việc chuyển trao hơn 156 triệu đồng kinh phí quyên góp, ủng hộ của chính quyền, người dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã đến chính quyền và nhân dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An).

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, cán bộ và nhân dân xã Trà Leng đã chung tay hỗ trợ nhằm chia sẻ khó khăn, thiệt hại nặng nề mà người dân xã Mường Típ đang phải gánh chịu do hậu quả bão lũ, thiên tai.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân xã Trà Leng đối với đồng bào vùng lũ của tỉnh Nghệ An.