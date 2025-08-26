Thứ Ba, 26/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Xã Trà Leng quyên góp hơn 156 triệu đồng hỗ trợ vùng bão lũ tỉnh Nghệ An

ĐĂNG NGUYÊN 26/08/2025 15:07

ĐNO - Hơn 156 triệu đồng do chính quyền và người dân xã Trà Leng quyên góp được chuyển trao giúp người dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) khắc phục hậu quả bão lũ.

439aeb9b3d38b566ec29.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Mường Típ đón nhận sự ủng hộ của chính quyền và người dân xã Trà Leng. Ảnh: CTV

Ngày 26/8, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, chính quyền địa phương vừa hoàn tất việc chuyển trao hơn 156 triệu đồng kinh phí quyên góp, ủng hộ của chính quyền, người dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã đến chính quyền và nhân dân xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An).

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, cán bộ và nhân dân xã Trà Leng đã chung tay hỗ trợ nhằm chia sẻ khó khăn, thiệt hại nặng nề mà người dân xã Mường Típ đang phải gánh chịu do hậu quả bão lũ, thiên tai.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân xã Trà Leng đối với đồng bào vùng lũ của tỉnh Nghệ An.

Bài liên quan
Xã Trà Leng
(0) Bình luận
x
Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Xã Trà Leng quyên góp hơn 156 triệu đồng hỗ trợ vùng bão lũ tỉnh Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO