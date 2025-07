Chính quyền - đoàn thể Xã Trà My sớm khắc phục khó khăn, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt ĐNO - Chiều 8/7, đoàn công tác UBND TP.Đà Nẵng do đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu có buổi làm việc với xã Trà My về tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND xã Trà My - Ngô Quốc Vương báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Trà My - Ngô Quốc Vương cho biết, xã Trà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trà My và các xã Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương của huyện Bắc Trà My cũ. Xã có diện tích 130,6km2, quy mô dân số 19.956 người.

Để kịp thời phục vụ người dân sau sáp nhập, xã Trà My sử dụng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Bắc Trà My cũ làm địa điểm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, cơ sở vật chất xuống cấp; hệ thống điện không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử, máy tính và việc vận hành hệ thống phần mềm xử lý hồ sơ. Trang thiết bị, máy móc đều tận dụng lại từ các đơn vị cũ như máy tính, máy scan, máy photocopy... nhưng phần lớn đã hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu công việc.

Hạ tầng mạng yếu, đường truyền internet không ổn định, thường xuyên mất kết nối hoặc tốc độ chậm, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử, phần mềm điều hành công việc. Đáng chú ý, thời tiết tại xã Trà My khắc nghiệt, buổi chiều thường xảy ra mưa dông khiến nguồn điện và hệ thống internet thường xuyên bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ, xã Trà My hiện thiếu cán bộ có năng lực để tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Địa phương kiến nghị cần có cơ chế riêng, như tuyển dụng hợp đồng hoặc bổ sung biên chế, nhằm bảo đảm có ít nhất 2 cán bộ làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, xã Trà My có điều kiện tương đối thuận lợi khi được kế thừa cơ sở vật chất từ huyện Bắc Trà My cũ. Do đó, đề nghị cán bộ địa phương khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Về vấn đề thiếu cán bộ công nghệ thông tin, đồng chí Trần Nam Hưng yêu cầu Sở KH-CN phối hợp với Sở Nội vụ tính toán phương án điều động, luân chuyển hoặc tuyển dụng cán bộ cho cấp xã. Trường hợp cần thiết có thể nghiên cứu phương án hợp đồng với các đơn vị chức năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin để kịp thời hỗ trợ địa phương trong giai đoạn đầu vận hành.