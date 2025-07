Chính quyền - đoàn thể Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Nam Trà My ĐNO – Sáng 8/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã có buổi làm việc với xã Nam Trà My về tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Văn Mẫn – Chủ tịch UBND xã Nam Trà My phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mẫn – Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, xã Nam Trà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã của huyện Nam Trà My cũ là Trà Mai và Trà Don. Tổng diện tích tự nhiên hơn 178,3km2, dân số hơn 7.050 nhân khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 83%. Tổng số hộ nghèo là 185 hộ, cận nghèo là 154 hộ.

Để kịp thời phục vụ người dân khi vận hành chính quyền 2 cấp, UBND xã Nam Trà My đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Nam Trà My cũ. Đồng thời đầu tư, nâng cấp, sắp xếp lại phù hợp với tính chất và yêu cầu công việc được giao; sử dụng và mua sắm trang thiết bị làm việc phục vụ cho công chức thực thi nhiệm vụ và người dân, doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong 7 ngày qua, trung tâm này đã tiếp nhận 21 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đã trả kết quả 15 hồ sơ, đang giải quyết 6 hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Trà My. Ảnh: HỒ QUÂN

UBND xã Nam Trà My thành lập Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại xã Nam Trà My, với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Những ngày qua, UBND xã đã tổ chức 5 buổi tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho công chức chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên cử người kèm cặp, hướng dẫn thực hiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), địa bàn xã Trà Mai (cũ) được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020, còn xã Trà Don (cũ) chưa đạt được chuẩn NTM. Hiện nay, xã Trà Mai (cũ) đạt 18/19 tiêu chí, tiêu chí chưa đạt là nghèo đa chiều. Xã Trà Don (cũ) đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt là thu nhập, nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Nam Trà My là hơn 2,6 tỷ đồng. Đến 30/6, địa phương đã giải ngân gần 2 tỷ đồng (tỷ lệ hơn 76%). Xã Nam Trà My phấn đấu đạt chuẩn xã NTM và đảm bảo 100% các thôn trên địa bàn xã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kết luận buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Nam Trà My trình bày những khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, nhất là thiếu thốn về hạ tầng, đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin. Việc xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập khi một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhìn nhận, dù là địa bàn còn nhiều khó khăn, song xã Nam Trà My vẫn có nhiều điều kiện thuận hơn so với các xã lân cận. Do đó, từng cán bộ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Những vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, địa phương phải khẩn trương xử lý, đảm bảo không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với việc thiếu cán bộ công nghệ thông tin, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND thành phố ban hành phương án điều chuyển hoặc tuyển dụng cán bộ. Sở KH-CN tổ chức hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nghệ thông tin cấp xã; linh hoạt áp dụng phương pháp hướng dẫn trực tiếp hoặc trực tuyến theo từng khu vực.