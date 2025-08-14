Thứ Năm, 14/8/2025
Chính trị

Xã Trà Tân sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

DIỄM LỆ 14/08/2025 19:47

ĐNO - Sáng 14/8, Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức hội nghị sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy xã Trà Tân sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: D.L

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Trà Tân, hơn 1 tháng qua, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật; nhanh chóng thích ứng, nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy và của xã. Đến thời điểm báo cáo, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã Trà Tân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đề ra phương hướng, giải pháp đưa địa phương phát triển trong thời gian tới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 146 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố 1.891 văn bản đến; ban hành 409 văn bản đi các loại...

Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu ủy Khu V xã Trà Tân

Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu ủy Khu V xã Trà Tân

Xã Trà Tân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân

Xã Trà Tân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân

Khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, xã Trà Tân hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững

Khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, xã Trà Tân hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng quà gia đình chính sách xã Trà Tân

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng quà gia đình chính sách xã Trà Tân

Trà Tân bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Trà Tân bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu ủy Khu V xã Trà Tân

Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng dâng hương tại Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu ủy Khu V xã Trà Tân

Xã Trà Tân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân

Xã Trà Tân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân

Khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, xã Trà Tân hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững

Khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, xã Trà Tân hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng quà gia đình chính sách xã Trà Tân

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng quà gia đình chính sách xã Trà Tân

Trà Tân bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Trà Tân bảo tồn và phát huy giá trị di tích

