Xã Trà Tập hoàn thành tái định cư cho 59 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai

ĐNO - Sáng 29/8, UBND xã Trà Tập tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Hoàn thành tái định cư cho 26 hộ dân làng Lăng Lương (thôn 6, xã Trà Tập)

Năm 2024, xã Trà Tập và Trà Cang cũ (nay là xã Trà Tập, TP.Đà Nẵng) đã hứng chịu nhiều đợt mưa bão, giông lốc, gây sạt lở đất, tổn thất nặng nề cho nhà cửa, trường học, giao thông và sản xuất nông nghiệp. Tổng thiệt hại ước tính gần 1,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, xã đã di dời 33 hộ dân làng Tăk Chay và 26 hộ làng Lăng Lương do sạt lở. Nhiều điểm trường bị hư hại, trong đó điểm trường Răng Chuỗi vừa đưa vào sử dụng đã bị sập, gây thiệt hại 700 triệu đồng.

Hệ thống giao thông liên thôn, liên xã thường xuyên bị chia cắt do sạt lở, gây cản trở công tác cứu hộ. Về thiệt hại nhà ở, gần 100 hộ bị ảnh hưởng, ước tính hơn 700 triệu đồng. Nhiều diện tích sâm Ngọc Linh và hoa màu cũng chịu hư hại nặng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền cùng các lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích và doanh nghiệp đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, triển khai tốt phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là trong công tác di dời, cứu hộ và đảm bảo an sinh xã hội.

Đến nay, xã Trà Tập đã hoàn thành việc bố trí tái định cư cho 59 hộ dân hai làng Lăng Lương và Tăk Chay. Song song đó, việc xây dựng mới điểm trường Răng Chuỗi cũng đang triển khai, đảm bảo học sinh theo học an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Tập, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2025, và kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự năm 2025.