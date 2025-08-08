Thứ Sáu, 8/8/2025
Xã Việt An khai mạc Giải bóng chuyền nam lần thứ I

HOÀNG LIÊN 08/08/2025 16:02

ĐNO - Sáng 8/8, UBND xã Việt An (thành phố Đà Nẵng) khai mạc Giải bóng chuyền nam lần thứ I năm 2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tham dự.

phan thai binh 1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng lãnh đạo xã Việt An tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Giải bóng chuyền nam xã Việt An diễn ra trong 3 ngày (8 - 11/8), quy tụ 276 vận động viên đến từ 23 thôn trên địa bàn xã. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt xác định đội vô địch vào vòng chung kết.

Các đội thi đấu ở 3 địa điểm: Sân bóng chuyền UBND xã Việt An; sân bóng chuyền Trường THPT Trần Phú và sân bóng chuyền Trường THCS Chu Văn An. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích, 1 giải phong cách và 2 giải cá nhân cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

phan thai binh 3
Các vận động viên tranh tài. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Xã Việt An chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng bộ

Xã Việt An chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng bộ

‏Du lịch Hồ Việt An Quảng Nam‏

‏Du lịch Hồ Việt An Quảng Nam‏

Xã Việt An chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng bộ

Xã Việt An chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng bộ

‏Du lịch Hồ Việt An Quảng Nam‏

‏Du lịch Hồ Việt An Quảng Nam‏

      Xã hội
      Xã Việt An khai mạc Giải bóng chuyền nam lần thứ I

