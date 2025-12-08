Y tế Xanh - sạch - đẹp vì sức khỏe cộng đồng Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn) vừa trở thành một trong những cơ sở y tế tuyến tỉnh được Bộ Y tế công nhận và trao giải tại cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi toàn quốc.

Bệnh nhân được thăm hỏi tận tình. Ảnh: N.T

Đây là cuộc thi do Bộ Y tế phát động năm 2024, với sự hưởng ứng đông đảo của hệ thống y tế cả nước, bao gồm cả khối công lập và tư nhân với hơn 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố tham gia.

Chung cuộc, có 20 cơ sở y tế ở 5 hệ thống y tế cơ sở được Bộ Y tế lựa chọn để trao giải sau 1 năm phát động. Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam được trao giải Khuyến khích ở nhóm cơ sở y tế tuyến tỉnh.

Xanh - sạch - đẹp

Nhiều năm nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang dần trở thành hình mẫu trong việc triển khai mô hình “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế.

Màu xanh của cây lá, sự sạch sẽ trong từng hành lang mang đến cảm giác an tâm cho người bệnh từ lúc bước chân vào.

Bộ tiêu chí “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế ban hành nhằm mục tiêu cải thiện môi trường khám chữa bệnh, nâng cao trải nghiệm và bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, nhân viên y tế. Các tiêu chí bao gồm: môi trường xanh (cây xanh, cảnh quan), sạch (kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý rác thải y tế), đẹp (cơ sở vật chất khang trang, bố trí hợp lý), cùng với yếu tố văn minh - an toàn - thân thiện.

Các không gian ở bệnh viện được đầu tư theo hướng thân thiện, sạch đẹp.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, các tiêu chí này từng bước được cụ thể hóa. Ông Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, từng hạng mục do Ban Giám đốc đặt ra nhận được sự đồng tình của cán bộ, nhân viên y tế toàn bệnh viện: từ việc trồng cây xanh phủ kín khuôn viên, tạo các tiểu cảnh để bệnh nhân thư giãn đến đầu tư hệ thống xử lý rác thải y tế khép kín, phân loại rác tại nguồn, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy khi bước vào bệnh viện là khoảng sân rộng rãi, xen kẽ những bồn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng.

Ban Giám đốc bệnh viện cho biết, họ đã quy hoạch lại toàn bộ khuôn viên, tận dụng tối đa diện tích cho cây xanh, đồng thời cải tạo đường đi nội bộ, lối cho xe cấp cứu và xe lăn, bảo đảm lưu thông thông suốt nhưng vẫn giữ cảnh quan hài hòa.

Đặc biệt, các khoa phòng đều có màu xanh của cây lá hiện diện, như phần nào giúp xoa dịu tâm trạng lo lắng của bệnh nhân.

Văn minh và thân thiện

“Bệnh viện sạch không chỉ là không có rác, mà còn là không khí trong lành, không mùi khó chịu, không vi khuẩn gây bệnh” - một cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn chia sẻ.

Ban Giám đốc Bệnh viện chụp hình lưu niệm cùng Bộ trưởng Bộ Y tế tại lễ trao giải cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Bệnh viện đã áp dụng quy trình vệ sinh khoa học: lau sàn, khử khuẩn bề mặt nhiều lần trong ngày; bố trí dung dịch sát khuẩn tay ở tất cả khoa phòng...

Nhà vệ sinh - vốn là “nỗi ám ảnh” ở nhiều cơ sở y tế - tại đây được đầu tư cải tạo với đầy đủ trang thiết bị, bảo đảm luôn khô ráo và không mùi.

Một trong những điểm nhấn của bệnh viện là hệ thống xử lý rác thải y tế đạt chuẩn. Rác thải được phân loại ngay tại nơi phát sinh: rác thải y tế nguy hại, rác thải tái chế, rác thải sinh hoạt.

Khu lưu giữ rác tách biệt, thông thoáng, có biển báo rõ ràng. Rác y tế nguy hại được chuyển giao cho đơn vị xử lý theo quy định, tuyệt đối không để tồn lưu gây ô nhiễm.

Các không gian xanh được bệnh viện đầu tư.

Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức tập huấn định kỳ cho nhân viên về quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác, đảm bảo an toàn cho cả nhân viên và cộng đồng.

Bộ tiêu chí của Bộ Y tế cũng đặt ra yêu cầu về thái độ phục vụ: nhẹ nhàng, tận tình, tôn trọng người bệnh.

Tại sảnh đón tiếp bệnh nhân, luôn có nhân viên trực, hướng dẫn tận tình từ thủ tục đến chỉ dẫn phòng khám.

Mọi thông tin về quyền lợi, quy trình khám chữa bệnh được niêm yết rõ ràng, minh bạch.

Ông Nguyễn Tải cho rằng, triển khai tiêu chí “xanh - sạch - đẹp” chính là đầu tư cho sức khỏe cộng đồng, tạo nên niềm tin nơi người bệnh.