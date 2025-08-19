Văn hóa Xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm xứng đáng là bảo tàng chuyên ngành hàng đầu về điêu khắc Chăm

ĐNO - Sáng 19/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ban ngành có liên quan đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo công tác triển khai đầu tư nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Theo Bảo tàng Điêu khắc Chăm, công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm có tổng kinh phí hơn 11,4 tỷ đồng với các hạng mục chính gồm: tường rào cổng ngõ; cảnh quan sân vườn; chống nóng; chống thấm; nhà vệ sinh.

Thời gian triển khai thi công bắt đầu từ ngày 5/5/2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 1/11/2025. Đến nay, tổng khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện đạt 44,75%. Trong quá trình triển khai dự án, bảo tàng đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công bảo đảm vừa thi công vừa phục vụ khách tham quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi biểu dương các kết quả đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, đặc biệt 12 bảo vật quốc gia của Bảo tàng Điêu khắc Chăm; đồng thời đề nghị đơn vị thi công bổ sung lực lượng thi công, lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng như bảo vệ các yếu tố gốc của di tích. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời tiến độ thi công và có kiến nghị xử lý kịp thời khi có vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4 từ trái qua) cùng đại diện các sở, ban ngành có liên quan đi kiểm tra thực tế tại công trình. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đối với các kiến nghị, đề xuất của bảo tàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chú trọng nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư các hạng mục cần thiết như chuyển đổi số; đầu tư hệ thống điều hòa, năng lượng mặt trời và hệ thống camera giám sát thông minh; xây dựng phòng trưng bày đặc biệt; cải tạo nâng cấp trụ sở, vỉa hè, bãi đỗ xe… Đặc biệt, nghiên cứu xem xét việc mua bảo hiểm cho các cổ vật quý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và xây dựng các kế hoạch phát triển để Bảo tàng Điêu khắc Chăm xứng đáng là bảo tàng chuyên ngành hàng đầu về điêu khắc Chăm.

"Bảo tàng cần triển khai các giải pháp bảo vệ, bảo quản hiện vật; tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý trưng bày, bán vé, truyền thông; nghiên cứu triển khai hệ thống thuyết minh tự động; chủ động khảo sát nhu cầu của khách tham quan; tổ chức các hoạt động ban đêm; xây dựng đề án quản lý và sử dụng tài sản công để khai thác dịch vụ tại sân vườn theo đúng quy định; tăng cường tổ chức các hội thảo trao đổi về học thuật, phục chế, nâng cao giá trị của di sản…", Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi lưu ý.