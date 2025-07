Chính trị Xây dựng Hội An Đông thành đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch ĐNO - Sáng 24/7, Đảng bộ phường Hội An Đông khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội An Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Q.T

Phường Hội An Đông hình thành trên cơ sở nhập 3 xã, phường: Cẩm Châu, Cửa Đại và Cẩm Thanh của thành phố Hội An trước đây với diện tích 18,22km2, dân số 31.109 người.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ quan điểm kiên định xây dựng và phát triển đô thị Hội An Đông với mục tiêu sinh thái - văn hóa - du lịch theo mô hình “phố trong làng”, “làng trong phố”, du lịch xanh nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chú trọng tính liên kết, tương hỗ với các phường Hội An, Hội An Tây, xã đảo Tân Hiệp, các địa phương khác trong và ngoài thành phố Đà Nẵng để hình thành vùng động lực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, chủ động hội nhập để phát triển.

Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt hơn 100 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 3.000 tỷ đồng; phấn đấu không còn hộ cận nghèo, không phát sinh hộ nghèo; xóa nhà dột nát đạt 100%.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Hội An Đông xác định ngành kinh tế du lịch - dịch vụ là mũi nhọn; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh - sạch - chất lượng gắn với nâng cao hiệu quả phục vụ, hỗ trợ phát triển du lịch; đồng thời nâng cao chất lượng ngành tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, mở rộng phát triển tổ, hội nghề nghiệp.

Phường đề ra các nhiệm vụ đột phá như huy động nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan, môi trường trong lành; tập trung khơi thông các dòng sông, kênh, mương giải quyết vấn đề môi trường, cảnh quan.

Mở rộng phát triển không gian du lịch rừng dừa, xây dựng bãi tắm Cửa Đại có thương hiệu tầm khu vực, phục vụ phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành từ 10 - 12%.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Q.T

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam đề nghị Đảng bộ phường Hội An Đông tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thời gian đến.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, việc chọn đặt tên Hội An Đông cho đơn vị hành chính mới thể hiện rõ tính kế thừa, trân trọng giá trị lịch sử của địa phương. Vì vậy, Đảng ủy phường cần phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương qua các thời kỳ; giữ gìn đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trước những khó khăn, thách thức.

Kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển phường Hội An Đông theo hướng đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch với mô hình “phố trong làng”, “làng trong phố”, du lịch xanh. Chú trọng liên kết, hỗ trợ các xã, phường lân cận như Hội An, Hội An Tây, Tân Hiệp từng bước hình thành vùng động lực; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành của thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng để phát triển bền vững.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội An Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Q.T