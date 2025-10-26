Xã hội Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn ĐNO - Ngày 26/10, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng” tại Đà Nẵng.

Các đại biểu tham gia treo/dán biển “Cấm hút thuốc” tại các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.A

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện được triển khai tại các địa phương trọng điểm về du lịch (thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa) nhằm kêu gọi các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động: đại sứ chia sẻ thông điệp của chiến dịch; đạp xe - tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố; treo/dán biển “Cấm hút thuốc” tại 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhấn mạnh, việc tăng cường thực thi quy định môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng không chỉ là hành động thiết thực nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn thể hiện nếp sống văn minh, tinh thần trách nhiệm xã hội và sự tôn trọng sức khỏe cộng đồng.

Theo bà Hải, môi trường không khói thuốc góp phần bảo vệ người dân và du khách khỏi khói thuốc thụ động, giảm nguy cơ mắc bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam.