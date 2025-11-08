Chính quyền - đoàn thể Xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ ĐNO - Hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã góp phần rút ngắn “khoảng cách” giữa chính quyền và nhân dân, tạo thuận lợi tối đa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Mỹ được bố trí gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Người dân hài lòng

Sau hơn một tháng vận hành, bộ máy Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Mỹ đã vào guồng, hoạt động nhịp nhàng. Không khí làm việc gần gũi, nhanh gọn; bàn tiếp nhận hồ sơ bố trí khoa học, hướng dẫn thủ tục rõ ràng khiến người dân vùng bán sơn địa này phấn khởi.

Bà Trần Thị Cả (xã Tam Mỹ) cho biết, phòng ốc trung tâm sạch sẽ, tinh tươm và có máy lạnh, nước uống phục vụ người dân lúc ngồi đợi. Những thay đổi này khiến người dân cảm thấy được tôn trọng khi đến giao dịch, xóa bỏ hẳn tâm lý e dè như trước đây. Người dân được hướng dẫn tận tình, hồ sơ xử lý nhanh, trả kết quả đúng hẹn.

Ông Nguyễn Quang Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ cho biết, ngay từ khi xã mới được thành lập, chính quyền chủ động bố trí cán bộ có năng lực, sắp xếp phòng ốc hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất để Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hoạt động nền nếp, tạo thuận tiện cho người dân đến làm việc.

“Chúng tôi xác định trung tâm không chỉ là nơi giải quyết thủ tục hành chính mà còn là bộ mặt của chính quyền xã, nên mọi yếu tố từ nhân lực đến điều kiện làm việc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Thạnh nói.

Xã Tam Anh bố trí riêng một phòng hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Tại xã Tam Anh, sau tháng đầu tiên đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.548 hồ sơ. Có 833 hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử, trong đó 98,8% được giải quyết đúng và trước hạn, chỉ 1 hồ sơ trễ 5 phút do lỗi phần mềm hộ tịch.

Ông Trịnh Hữu Cúc (thôn Nam Định, xã Tam Anh) nhìn nhận: “Nộp hồ sơ trực tuyến lần đầu cứ ngỡ phức tạp, nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi thấy thao tác đơn giản. Không chỉ tôi mà nhiều người đi làm giấy tờ đều thấy rõ phong cách phục vụ chu đáo, kết quả giải quyết nhanh chóng”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Anh cho biết, để người dân tiện theo dõi, toàn bộ thủ tục, quy trình và danh sách cán bộ phụ trách được niêm yết công khai.

Trung tâm đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho phép người dân nộp hồ sơ tại nhà, theo dõi tiến độ giải quyết và nhận kết quả qua mạng hoặc bưu chính. Thời gian giải quyết bình quân rút ngắn 1-2 ngày so với quy định.

Từ ngày 16/7, việc thu phí, lệ phí tại trung tâm chuyển sang biên lai điện tử, đảm bảo minh bạch, dễ tra cứu. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ chuẩn mực.

Các địa phương nỗ lực xây dựng mô hình chính quyền hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Ảnh: ĐÔNG YÊN

“Giai đoạn đầu vận hành, phần mềm “một cửa điện tử” chưa cấu hình cho một số thủ tục đặc thù, một số yêu cầu khai báo chưa phù hợp, hệ thống liên thông giữa các phần mềm còn thiếu ổn định... Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến chưa cao như mong muốn”, bà Hạnh cho biết.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Anh đề xuất cấp có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền tối đa cho cán bộ trung tâm thẩm định, phê duyệt hồ sơ thủ tục hành chính ngay sau khi tiếp nhận. Bổ sung máy bốc số, màn hình tra cứu, máy đánh giá sự hài lòng, mở rộng hình thức trả kết quả qua bưu chính…

Tại phường Điện Bàn Đông, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, đơn vị chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, tác phong làm việc cho cán bộ, hướng đến mọi hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.