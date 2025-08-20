Giao thông - Xây dựng Xây dựng nút giao Túy Loan: Giải pháp giảm tải, thúc đẩy kinh tế Dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (nút giao thông Túy Loan) là một trong những dự án quan trọng trên địa bàn, vừa được Chủ tịch UBND thành phố ký phê duyệt đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Nút giao Túy Loan. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Quy mô đầu tư trên 537 tỷ đồng

Nút giao này trở thành điểm nóng về giao thông trong những năm gần đây, đặc biệt vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng (Bộ Giao thông vận tải trước đây) chủ trì nghiên cứu việc tách nút giao Túy Loan thành dự án độc lập, giao thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện.

Ngày 18/8, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ký phê duyệt dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 537 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 - 2028 tại xã Bà Nà.

Hiện trạng Nút giao Túy Loan vẫn còn hư hỏng nặng. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Về quy mô, đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức liên thông trên nguyên tắc tận dụng tối đa phần tuyến đã được đầu tư xây dựng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong đó, xây dựng cầu trên quốc lộ 14B vượt đường cao tốc, đoạn tuyến đầu cầu đầu tư phù hợp với quy mô của quốc lộ 14B đang triển khai; tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; mở rộng nhánh xuyên tâm Hòa Liên - Quảng Ngãi trong phạm vi nút giao đảm bảo kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, đồng bộ quy mô cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang được triển khai xây dựng.

Ngoài ra tận dụng phần đã được đầu tư của 4 nhánh rẽ phải trực tiếp và tiếp tục đầu tư hoàn thiện theo quy mô đã phê duyệt; xây dựng 4 nhánh rẽ trái gián tiếp, xây dựng 4 tuyến đường gom phục vụ dân sinh...

Giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế

Nút giao Túy Loan khi hoàn thành không chỉ giải quyết bài toán giao thông cục bộ mà còn mang lại nhiều lợi ích lớn. Đây sẽ là điểm kết nối quan trọng giữa các tuyến đường huyết mạch, giúp các phương tiện từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên lưu thông thuận tiện hơn.

Lưu lượng tham gia giao thông trên nút giao khá lớn. Ảnh: NGUYỄN THÀNH



Việc di chuyển thuận lợi sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, công nghiệp và nông nghiệp trong khu vực. Thiết kế mới sẽ giảm thiểu các điểm giao cắt trực tiếp, từ đó hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án nút giao Túy Loan là một minh chứng cho sự chủ động và quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần vào sự phát triển chung của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trước đó, ngày 13/5/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 905/QĐ‑TTg chính thức giao UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và quản lý nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (tức nút giao Túy Loan). Quyết định nêu rõ: Giao UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt trong khu vực, phát triển kinh tế - xã hội và khả năng bố trí nguồn lực của địa phương.

UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận nút giao Túy Loan được giao và tổ chức thực hiện theo đúng mục đích được giao; bảo đảm quy mô, cấp công trình không thấp hơn quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ được duyệt; bảo đảm nguồn lực để đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì nút giao Túy Loan được giao.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm bàn giao nút giao Túy Loan cho UBND thành phố Đà Nẵng; lập hồ sơ điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao cho UBND thành phố Đà Nẵng để quản lý, sử dụng và khai thác; thực hiện các quy định của Luật Đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan vừa được thông xe ngày 19/8, kết nối điểm cuối với nút giao Túy Loan. Ảnh: THÀNH LÂN

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu việc tách nút giao Túy Loan thành dự án độc lập, giao cho thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện. Phương án vốn là ngân sách Trung ương bố trí khoảng 50% tổng mức đầu tư của dự án, phần còn lại do ngân sách địa phương cân đối, bảo đảm theo quy định của pháp luật và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Nút giao Túy Loan giữ vai trò quan trọng trong kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và quốc lộ 14B, thúc đẩy liên vùng phát triển kinh tế - xã hội, giảm tải giao thông, nâng cao kết nối giữa các khu vực công nghiệp, đô thị và các vùng lân cận.

Trước đây, nút giao đã bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện ổ gà, ổ trâu ảnh hưởng đến trật tự giao thông và an toàn vận hành. Mặc dù có lưu lượng xe lên đến khoảng 15.000 lượt/ngày, dự án cầu vượt vẫn chưa được triển khai, phần sửa chữa chỉ mang tính tạm thời.

Việc Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, hỗ trợ vốn, cộng với phê duyệt tổng đầu tư và lộ trình cụ thể từ phía thành phố đã tạo đà mạnh để đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tình trạng chậm trễ và xuống cấp kéo dài.