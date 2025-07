Chính trị Xây dựng xã biên giới Đắc Pring vững mạnh toàn diện, giàu bản sắc ĐNO - Ngày 25/7, Đảng bộ xã Đắc Pring tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Xã Đắc Pring được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng hai xã Đắc Pre và Đắc Pring cũ; là địa bàn biên giới tiếp giáp với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đắc Pring nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Có 17/18 chỉ tiêu nghị quyết thực hiện đạt và vượt kế hoạch; kết nạp 77 đảng viên mới; kinh tế từng bước chuyển dịch tích cực với giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân 5 - 7%/năm; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại biên giới, kết nghĩa thôn - bản với huyện Đắc Chưng tiếp tục phát huy hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, nhân dân xã Đắc Pring. Đồng thời nhấn mạnh, Đắc Pring là xã biên giới có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, cần đặc biệt quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng bộ xã Đắc Pring tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược được xác định trong báo cáo chính trị.

Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; đổi mới tư duy điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắc Pring nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đắc Pring mạnh dạn đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, coi đây là mục tiêu trọng tâm đến năm 2030. Theo đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, quy hoạch vùng trồng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, phát triển bền vững và nâng cao thu nhập người dân.

Thành công của đại hội là tiền đề quan trọng để toàn xã vững bước đi lên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng xã biên giới vững mạnh toàn diện, giàu bản sắc và mang đậm dấu ấn thời kỳ đổi mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Đắc Pring phấn đấu thu nội địa bình quân tăng 7 - 10%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 5 - 7%; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 90% trở lên; thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 100%...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Đắc Pring nhân dự đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắc Pring nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Zơ Râm Thị Hai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.