Giảm nghèo - An sinh Xóa nhà tạm ở Trà Giáp Năm 2025, xã vùng cao Trà Giáp ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

Nhà ở thuộc diện xóa nhà tạm ở Trà Giáp hiện đều trong giai đoạn hoàn thành để đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay. Ảnh: NGUYỄN BÌNH.

Năm 2025, Trà Giáp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, xã hội hóa và lực lượng vũ trang.

Địa phương xóa hơn 200 nhà tạm, nâng tổng số hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà kiên cố 3 năm qua lên 303 nhà, trong đó 193 nhà từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép nguồn hợp pháp khác.

Thượng tá Nguyễn Đức Thời, Trưởng Công an xã cho hay, tham gia với địa phương, ngành Công an thành phố trực tiếp hỗ trợ xây 15 nhà (100 triệu đồng/nhà), hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay.

Còn Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5 cho biết, đơn vị hỗ trợ 3 nhà (80 triệu đồng/nhà), đến nay đã bàn giao 1 nhà, còn 2 nhà sẽ hoàn thành trước 31/8/2025.

Qua kênh MTTQ Việt Nam xã, năm 2025 địa phương hỗ trợ làm 76 nhà, trong đó xây mới 74 (60 triệu đồng/nhà) và sửa 2 nhà (30 triệu đồng/nhà).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Thị Kiên nhận định: “Chưa bao giờ phong trào xóa nhà tạm đạt kết quả như năm nay. Đây là tiền đề để bà con ổn định cuộc sống, hướng tới thoát nghèo bền vững.”

Trường Quân sự Quân khu 5 bàn giao nhà và tặng quà cho hộ bà Hồ Thị Ây, đối tượng chính sách khó khăn tại thôn 1, Trà Giáp ngày 19/7/2025. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Đằng sau những con số là sự chung tay của cộng đồng. Người dân góp vật liệu cũ, ngày công; lực lượng dân quân, bà con hỗ trợ dựng nhà.

Như ông Nguyễn Văn Dải, dân tộc Co, ở thôn 1, dù khó khăn, nhưng khi được hỗ trợ làm nhà, gia đình ông rất vui mừng và góp sức để sớm hoàn thiện mái ấm.

Ở cùng thôn, được Công an thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng cải thiện nhà ở, bà Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Từ mùa mưa năm nay, sẽ không còn lo nhà ở nữa, chỉ lo làm ăn no đủ là được. Lần đầu tiên được sống trong căn nhà kiên cố, cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhiều lắm”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Thanh Long nói: “Kết quả xóa nhà tạm năm 2025 minh chứng cho tinh thần quyết liệt, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân Trà Giáp. Đây vừa là món quà chào mừng 80 năm Quốc khánh, vừa góp phần hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.

Với hơn 200 căn nhà tạm được xóa đến nay, Trà Giáp đã tạo nên “kỳ tích” giữa vùng cao. Thành quả ấy không chỉ là những mái nhà vững chãi trước mưa bão, mà còn là niềm tin và khát vọng vươn lên của cộng đồng, để mỗi mùa mưa lũ đi qua, không còn ai phải sống trong nỗi lo nhà sập, mái dột.