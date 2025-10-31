Thứ Sáu, 31/10/2025
Kinh tế

Xử lý nghiêm các điểm giao dịch ngoại tệ trái phép

MINH LÊ 31/10/2025 12:24

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực triển khai nhiều biện pháp quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và ổn định tỷ giá.

Theo đó, trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường ngoại hối trong nước xuất hiện chênh lệch tỷ giá giữa hệ thống ngân hàng và thị trường không chính thức.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ kiểm soát chặt hoạt động thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, các Ngân hàng Nhà nước khu vực cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ của tổ chức tín dụng. Đồng thời, chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là công an, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm giao dịch ngoại tệ trái phép.

